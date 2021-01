Sociale status bepaalt jouw gedrag

Ons gedrag wordt beïnvloed door de sociale hiërarchie waarin we ons bevinden. Welke plek je inneemt in de rangorde hangt nauw samen met jouw gevoel van eigenwaarde en welbevinden, en uiteindelijk heeft dat ook impact hoe iemand functioneert. Dat concludeert organisatiewetenschapper Brian Doornenbal in zijn promotieonderzoek.

Social hiërarchieën

Ons bestaan is omgeven door sociale hiërarchieën. De moeder van een gezin die plaatsneemt aan het hoofd van de tafel, de opstelling van een sportteam en wie het voor het zeggen heeft op de werkvloer. Hoewel het belang van statushiërarchie breed wordt erkend, is volgens Doornenbal de kennis over de impact van een rangorde op individueel gedrag en teamprocessen nog volop in ontwikkeling. “Bij het omschrijven van een hiërarchie wordt vaak verwezen naar een piramidevorm, een klein aantal leden hebben een hoge status en het grootste aantal leden hebben een lage status.

Hiërarchieën kunnen echter vele vormen aannemen. Die vormen worden slecht meegenomen in bestaande hiërarchie-metingen. De meting die ik introduceer geeft onder andere zicht op wanneer studententeams hogere cijfers behalen en wanneer de Los Angeles Fire Department trager uitrukt bij brand. Ze kunnen dus helpen bij levensbelangrijke zaken.”

Meer inzicht

Doornenbal hoopt met zijn onderzoek meer inzicht te geven hoe teamprestaties samenhangen met de hiërarchieën. “Tegenwoordig wordt heel veel in teams gewerkt, waarin altijd (informele) hiërarchieën zijn. Om beter te begrijpen hoe teamprestaties samenhangen met de hiërarchieën kunnen mijn metingen worden toegepast. In kennisintensieve teams moet echt gewaakt worden voor het gevaar van een piramidevormige-hiërarchie, waarin vaak minder kennis wordt uitgewisseld. Het toepassen van mijn metingen is ook interessant in de discussies over het wegsnijden van managementslagen.”

Meer informatie over het proefschrift

Bron: VU