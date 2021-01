Vilans stelt protocol voor injecteren BioNtech/Pfizer-vaccin vrij beschikbaar

Als kennisorganisatie voor de langdurende zorg zijn we uiteraard zeer blij dat de eerste zorgmedewerker vandaag gevaccineerd is tegen het coronavirus. Verder stelt Vilans het protocol voor het toedienen van het BioNtech/Pfizer-vaccin vrij beschikbaar. Met het protocol kunnen medewerkers van verpleeghuizen, wijkverpleging, doktersassistenten en andere zorgprofessionals het vaccin op een veilige en betrouwbare manier toedienen. Met dit protocol willen we zorgprofessionals die nu of in de toekomst helpen bij het vaccineren tegen COVID-19 ondersteunen. De werkinstructie is geschikt voor het klaarmaken en injecteren van het Comirnaty-concentraat voor verdunning van het vaccin gefabriceerd door Pfizer/BioNtech. Het medicijn is geschikt voor intramusculaire injectie voor mensen boven de 16 jaar. We hopen dat zorgprofessionals het protocol gebruiken om het vaccin veilig en betrouwbaar toe te dienen. Het protocol is vanaf nu vrij te downloaden.

06-01-2021

Download het protocol

Bron: Mirella Minkman is Bestuursvoorzitter bij Vilans