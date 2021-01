IC-verpleegkundige krijgt eerste COVID-vaccinatie van Diederik Gommers

Diederik Gommers, hoofd IC heeft vandaag de eerste vaccinatie in het Erasmus MC toegediend aan IC-verpleegkundige Tom Burggraaf. Dit gebeurde onder toeziend oog van minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Hugo de Jonge en bestuursvoorzitter Ernst Kuipers. Gommers was als tweede aan de beurt en kreeg het vaccin van Burggraaf.

Dé manier

Tom Burggraaf twijfelde geen moment toen hij de oproep voor de vaccinatie kreeg: “Ik ben ervan overtuigd dat dit dé manier is om covid te bestrijden. Als je ziet hoe groot de impact is bij ons in de zorg, maar ook andere sectoren als de horeca, dan zie ik dit als een lichtpuntje en een goede stap naar betere tijden.”



Ook Diederik Gommers is blij met zijn vaccinatie: “Dat wij als acute zorgmedewerkers ook al kunnen vaccineren vind ik geweldig! Vanaf nu hebben we het onder controle. Momenteel hebben we te maken veel ziekteverzuim door covid en mensen zijn dan vaak lang ziek. Daarom is het belangrijk dat we nu vaccineren zodat we de capaciteit op orde hebben.”

Een selecte groep

De vaccinatie tegen covid-19 is vandaag van start gegaan voor een selecte groep zorgmedewerkers in de acute zorg. Het ministerie van VWS heeft na een oproep vanuit de ziekenhuizen 30.000 vaccins vervroegd beschikbaar gesteld. Deze vaccins zijn bedoeld voor medewerkers die directe patiëntenzorg verlenen op de IC, de SEH, de COVID-afdeling, de ambulance en de COVID-helikopter.



Gezien de landelijke schaarste aan vaccins kunnen niet alle medewerkers op de IC, SEH, COVID-afdeling, ambulance en helikopter in de eerste ronde worden gevaccineerd. Voorlopig gaat het om de zorgmedewerkers bij wie uitval door ziekte directe gevolgen heeft voor de beschikbare beddencapaciteit. Dat zijn in eerste instantie verpleegkundigen en artsen die structureel of langdurig zijn ingeroosterd op de genoemde afdelingen. Zij hebben een uitnodiging ontvangen.



Bescherming van 95%

De zorgmedewerkers krijgen het BioNTech/Pfizer-vaccin, dat een bescherming van 95% tegen het virus biedt na twee vaccinaties. Het vaccin is goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Zij toetsen de vaccins op veiligheid, betrouwbaarheid en werkzaamheid.

Bron: Erasmus MC