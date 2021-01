Militairen ingezet op verpleegafdeling in Reinier de Graaf ziekenhuis

Vier militaire zorgverleners zetten zich vanaf 7 januari 2021 in op de tijdelijke non-COVID verpleegafdeling van het Reinier de Graaf ziekenhuis. Met de hulp van Defensie kunnen we op deze afdeling meer patiënten verplegen. Hierdoor komen extra bedden vrij op onze hoofdlocatie in Delft voor de zorg van COVID-patiënten binnen en buiten onze regio. Ook kunnen we eerder patiënten overnemen van andere ziekenhuizen die tegen de grenzen van hun capaciteit aanlopen.

Om de druk op het aantal beschikbare ziekenhuisbedden te verkleinen, opende het Reinier de Graaf ziekenhuis afgelopen december de tijdelijke verpleegafdeling op haar locatie in Voorburg. De afdeling is ingericht voor patiënten van het Reinier de Graaf ziekenhuis die geen medische zorg meer nodig hebben, maar wachten op thuiszorg of een plek in een verpleeghuis. Het gaat hierbij vooral om kwetsbare ouderen. Door deze noodoplossing spelen we bedden en medewerkers vrij op onze hoofdlocatie in Delft voor de opvang van patiënten die wel specialistische medische zorg nodig hebben. Omdat we met de militaire hulp meer patiënten kunnen opvangen in Voorburg vergroten we de doorstroom van patiënten die geen ziekenhuiszorg meer nodig hebben. Op deze manier kunnen we meer betekenen voor COVID-patiënten binnen en buiten onze regio.

Het team van Defensie bestaat uit twee geneeskundig verzorgenden, een algemeen militair verpleegkundige en een verzorgende individuele gezondheidszorg. Zij bieden ondersteuning van 7 januari tot minstens 27 januari. “Hun hulp is erg welkom en we zijn hier als ziekenhuis dankbaar voor”, aldus Anja van der Eijk, manager Bureau Transmurale Zorg. “Ik vind het geweldig dat we als samenleving steeds weer de handen ineen slaan en samen strijden tegen het coronavirus.”

Soekardjo, Sergeant Majoor opleiding en operatie bij Defensie: “Deze manier van hulp verlenen is iets heel anders dan uitgezonden worden naar het buitenland, zoals voor een missie. Ik vind het mooi dat we nu van betekenis kunnen zijn in deze coronacrisis door zorg te verlenen in Voorburg. Zo verlichten we mede de druk in de ziekenhuizen in de regio.”

Bron: Reinier de Graaf ziekenhuis