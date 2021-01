Eerste vaccinatie Saxenburgh Medisch Centrum uitgevoerd

Intensivist Stan Aerdts van het Saxenburgh Medisch Centrum is de eerste medewerker van het Hardenbergse ziekenhuis die is gevaccineerd met het coronavaccin. Donderdagochtend 7 januari, om even over acht uur zette collega Marlies van Orsouw, teamcoördinator van het Dagcentrum de eerste spuit in zijn arm. Een bijzonder moment voor Saxenburgh en de regio.

Pfizer/BioNTech vaccin

Voor deze eerste vaccinatiedag hebben 50 medewerkers van het Saxenburgh Medisch Centrum zich aangemeld, de rest volgde vrijdag en de week erna. In totaal zijn 140 vaccins beschikbaar voor de medewerkers die behoren tot de eerste groep van artsen en verpleegkundigen van de Intensive Care, Spoedeisende Hulp en vervolgens cohortafdeling waar coronapatiënten worden verpleegd: De mensen die in de frontlinie staan. Zij krijgen het Pfizer/BioNTech vaccin toegediend.

Stan Aerdts is een blij man. “Ik ben verheugd dat de acute zorgmedewerkers bij de eerste groep zitten die gevaccineerd wordt. Het is belangrijk voor de gezondheidszorg dat deze verpleegkundigen en artsen niet omvallen. Wij hebben hier in het Saxenburgh Medisch Centrum een heel sterk team, waar ik trots op ben.” De snelle vaccinatie voor medewerkers in de ouderenzorg vindt hij ook erg belangrijk. “Ik heb ontzettend veel respect voor hen.”

Boodschap

Aan de inwoners van de regio wil hij desgevraagd nog wel een boodschap meegeven: “Goede handhygiëne en afstand houden blijven belangrijk. Ik hoop dat de risicogroepen snel gevaccineerd zullen zijn.”

Ook Wouter van der Kam, voorzitter Raad van Bestuur Saxenburgh is blij met de mijlpaal. “Wij voeren actief campagne voor coronavaccinatie voor de medewerkers. Gelukkig is de vaccinatiebereidheid onder medewerkers is heel hoog.”

