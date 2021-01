USG People biedt GGD hulp aan met coördineren vaccinatieprogramma

HR-dienstverlener heeft ruim 1.000 prikkers klaarstaan

De zoektocht naar geschikte vaccinatieprikkers loopt al even en verschillende uitzendbureaus hebben inmiddels duizenden kandidaten klaarstaan. Doordat vrijwel alle GGD-locaties zelfstandig opereren is er behoefte aan landelijk overzicht en structuur om alle locaties te voorzien van prikkers. USG People werkt al intensief samen met de GGD en heeft nu aangeboden niet alleen het personeel te leveren, maar ook te helpen met het plannen, opleiden en coördineren.

Hulp aan GGD-locaties

Er zijn veel verschillende GGD-locaties, waarvan de meeste zelfstandig van elkaar opereren. Zij regelen alles individueel. Momenteel levert USG People al personeel aan ongeveer de helft van deze locaties. Naast prikkers werken er via USG People nog 4.000 mensen bij de GGD, waaronder artsen, broncontactonderzoekers, teamleiders, administratieve ondersteuning en bemonsteraars.

Om geen tijd te verliezen heeft het bedrijf nu een callcenter ingericht. Op verzoek kunnen dagelijks GGD-locaties worden gebeld . Zo wordt de personeelsplanning op structurele wijze op orde gehouden. Ook heeft USG People de capaciteit om wekelijks 1.000 mensen op te leiden om te mogen vaccineren.

Samen schouders eronder

USG People wil samen met andere marktpartijen de schouders eronder zetten om Nederland zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Marion van Happen, COO bij USG People: “Dagelijks ontvangen wij veel aanmeldingen van mensen die zichzelf aanbieden voor banen in de zorg. Het is fantastisch dat er zoveel bereidwilligen zijn die hun expertise willen inzetten of zich willen omscholen en helpen in de strijd tegen corona. Zo zien we bijvoorbeeld een grote shift van horecamedewerkers die nu werkzaam zijn in teststraten.

Op dit moment hebben wij een flinke groep bevoegde vaccinatiemedewerkers klaarstaan om Nederland te kunnen vaccineren. Samen met de GGD doen wij er alles aan om de locaties structureel te voorzien van het juiste personeel. Het is van nationaal belang dat het vaccinatieprogramma zo efficiënt mogelijk verloopt. Om die reden hebben wij onze hulp aangeboden te ondersteunen bij het inplannen van de medewerkers.”

Bron: Faselis