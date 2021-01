Vaccinatiebereidheid blijft groeien, 8 procent twijfelt nog over inenting

De bereidheid om te vaccineren tegen corona blijft stijgen. Een paar dagen nadat de eerste prikken in Nederland zijn uitgedeeld wil 76 procent zich laten inenten. In december was dit nog 67 procent. Eén op de zes (16 procent) wil dat nu zeker of waarschijnlijk niet. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van EenVandaag onder 25.210 mensen. Een groep van 8 procent heeft nog twijfels.

Behoefte aan meer informatie om te kunnen kiezen

Driekwart van de twijfelaars (77 procent) heeft behoefte aan meer informatie om een goede keuze te kunnen maken. Als ze beter geïnformeerd worden over de veiligheid van de verschillende vaccins en de bijwerkingen op lange termijn zijn ze wellicht over de streep te trekken.

Veel voorstanders willen het liefst meteen gevaccineerd worden. Volgens het vaccinatieschema zijn veel mensen pas in de tweede helft van het jaar aan de beurt.

Lees hier wie er helemaal niet gevaccineerd wil worden en waarom.

Vertrouwen in vaccinatiebeleid en De Jonge laag

Het vertrouwen in het vaccinatiebeleid van de Nederlandse overheid is niet hoog. Ook hebben de deelnemers veel kritiek op minister De Jonge. Wel is er enig begrip voor de complexiteit van de vaccinatie operatie. In het Europees geneesmiddelenbureau EMA is wel veel vertrouwen.

Bekijk hier de vertrouwenscijfers.

Vanavond presenteert Gijs Rademaker de uitslagen van dit onderzoek in EenVandaag.



Over dit onderzoek

Het onderzoek is gehouden op 7 en 8 januari 2021. Aan het onderzoek deden 25.210 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek is na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017.

Bron: 1V Opiniepanel