Vaccinatiebereidheid medewerkers ziekenhuis Treant ongekend hoog

De afgelopen twee dagen zijn bij Treant Zorggroep 382 medewerkers van de Spoedeisende hulp, de Intensive Care en de coronaverpleegafdeling gevaccineerd tegen het coronavirus. Van de groep medewerkers die als eerste in aanmerking kwam voor het coronavaccin, heeft meer dan 95 procent gehoor gegeven aan de oproep om zich te laten vaccineren.

Goed nieuws

De vaccinatiebereidheid is ongekend hoog. ‘Ik ben heel blij dat zoveel van onze medewerkers die vervroegd in aanmerking kwamen voor vaccinatie, zich daadwerkelijk heeft laten inenten. Goed nieuws gezien de druk op de zorg en het personeel’, aldus Paula Nelissen, voorzitter raad van bestuur van Treant Zorggroep.

Donderdagochtend om 07.00 uur is de eerste Treant-medewerker ingeënt met het Pfizer/BioNTech vaccin tegen COVID-19. Vandaag om 17.30 uur is de laatste vaccinatie gezet. Hoofd Infectiepreventie bij Treant Zorggroep Alida Bremer: ‘Het was een uitdaging om de vaccinatie op deze korte termijn te organiseren. Dankzij de inzet van collega’s van verschillende afdelingen is het vaccineren soepel en volgens plan verlopen. Ik ben enorm trots dat we dit met zijn allen voor elkaar hebben gekregen.’

[Foto: Bianca Verhoef. Bart de Jong, werkzaam op de coronaverpleegafdeling op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen, wordt ingeënt met het coronavaccin.]