Grootste groep voorstander van avondklok vanaf 22.00 uur

Verdeeldheid over avondklok vanaf 20.00 uur HILVERSUM – De grootste groep is voorstander van een avondklok als die om 22.00 uur zou ingaan. Dat blijkt uit vandaag gehouden onderzoek van EenVandaag onder ruim 15.000 mensen.

De helft (52 procent) zou het een goed plan vinden als er een avondklok komt die om 22.00 uur ingaat. Bijna vier op de tien (38 procent) zijn daar tegen. Veel voorstanders denken dat deze maatregel nodig is omdat het aantal besmettingen onvoldoende daalt. Volgens hen zou een avondklok ervoor kunnen zorgen dat vooral jongeren ’s avonds minder bijeen komen en dat ze minder huisfeestjes houden.

‘Te weinig mankracht’



Tegenstanders denken dat een avondklok mensen er niet van weerhoudt toch de straat op te gaan: “De mensen die zich nu niet aan de maatregelen houden laten zich ook niet tegenhouden door een avondklok. Of ze zoeken elkaar dan wel voor die tijd op en feesten de nacht door”, schrijft iemand. Ook vrezen veel mensen dat er te weinig mankracht is voor handhaving of ze willen zelf graag ’s avonds laat de straat op, bijvoorbeeld voor een wandeling of om rustig boodschappen te doen. Lees hier hoe de achterbannen van verschillende partijen hierover denken.

Over een avondklok die vanaf 20.00 uur in zou gaan, zijn de meningen meer verdeeld. 42 procent is hiervoor, 47 procent is tegen. Voorstanders van een vroegere avondklok hopen dat dit helpt om ook besmettingen thuis tegen te gaan omdat het dan lastiger wordt om etentjes te organiseren. Tegenstanders geven, meer dan bij een late avondklok, aan dat het ze persoonlijk zal raken: “Begin van de avond maken wij graag een wandeling en we zitten al de hele tijd binnen om thuis te werken, dus daarom pas vanaf 22:00 uur.” Lees hier hoe de achterbannen van verschillende partijen hierover denken.

Over het onderzoek



Het onderzoek is gehouden op 13 januari. Aan het onderzoek deden 15.220 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek is na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017.

Bron: EenVandaag