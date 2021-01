Moeders van Morgen: meer kennis over geneesmiddelen en vaccins rondom de zwangerschap

Net als bij de coronavaccins is van veel geneesmiddelen helaas nog niet bekend of ze veilig zijn rondom de zwangerschap. Moeders van Morgen verzamelt ervaringen van zwangere vrouwen om meer kennis hierover te genereren. Coronavaccins



De meeste vrouwen die in verwachting zijn, krijgen het advies te wachten met een coronavaccinatie tot na de zwangerschap. Hierop zijn twee uitzonderingen. Het gaat om zwangere vrouwen die onderliggende ziekten hebben, zoals hart- of longproblemen of ernstig overgewicht. Ook voor zwangeren waarbij de kans op het krijgen van corona groter is, bijvoorbeeld in de zorg, wordt vaccineren aangeraden. Moeders van Morgen bewaakt de veiligheid van deze vaccins tijdens de zwangerschap.

Moeders van Morgen



Moeders van Morgen start een campagne om alle zwangere vrouwen in Nederland te vragen hun ervaringen met geneesmiddelen en vaccins te delen. Hierdoor kan in de toekomst betere informatie over de veiligheid van geneesmiddelen en vaccins worden gegeven aan vrouwen en zorgverleners. Door hun deelname nu, helpen ze de moeders van morgen.

Op www.moedersvanmorgen.nl is alle informatie over dit onderzoek te lezen en kunnen zwangere vrouwen zich aanmelden voor deelname.

Kenniscentrum



Moeders van Morgen is het kenniscentrum op het gebied van geneesmiddelen bij kinderwens, tijdens de zwangerschap en de borstvoedingsperiode. Het is onderdeel van Bijwerkingencentrum Lareb. Op deze website is de online kennisbank te raadplegen met informatie over veilig gebruik van geneesmiddelen en vaccins rondom de zwangerschap. Moeders van Morgen is de nieuwe, overkoepelende naam van het zwangerschapsregister pREGnant en de Teratologie Informatie Service (TIS). Moeders van Morgen is het kenniscentrum op het gebied van geneesmiddelgebruik rondom de zwangerschap. Wij doen onderzoek naar en geven informatie over geneesmiddelgebruik vóór en tijdens de zwangerschap en tijdens de borstvoedingsperiode.

Bron: Lareb