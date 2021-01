Doe op 20 januari mee met digitaal naar Impact 2021 & ontdek welke impact wetenschap op onze samenleving heeft!

Wetenschappers zoeken voortdurend naar oplossingen voor de uitdagingen van de moderne samenleving. Zo ontwikkelen en ontsluiten ze nieuwe kennis en brengen ze dit in de praktijk. Dit doen de universiteiten en universitair medische centra samen met het kennisveld, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Zij werken elke dag samen om de samenleving innovatiever, gezonder en toekomstbestendig te maken.

Op woensdag 20 januari 2021 van 14.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur) tot 17.00 uur vindt Impact 2021 plaats. Het doel van dit evenement is om verdere contacten tussen onderzoekers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheidsorganisaties te stimuleren én om intensiever samen te werken. Via deze link kunt u zich aanmelden voor Impact 2021. Het definitieve programma ontvangt u zo snel mogelijk daarna. Een dag voor het evenement ontvangt u de toegangslink.



Tijdens Impact 2021 wordt getoond en besproken welke impact wetenschap op onze samenleving heeft. Impact 2021 wordt georganiseerd door de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.



Tafelheer Lieven Scheire gaat tijdens dit interactieve evenement in gesprek met vooraanstaande sprekers aan de hand van aansprekende voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van de universiteiten en umc’s. Onder anderen minister Ingrid van Engelshoven, staatssecretaris Mona Keijzer, hoogleraren Beatrice de Graaf, Eveline Crone en Bert Weckhuysen, special envoy van Techleap.nl Constantijn van Oranje, en vice-voorzitter van het UMC Utrecht Arno Hoes willen tijdens Impact 2021 met u spreken over de brede impact van de Nederlandse wetenschap en de rol die de overheid daarbij speelt.



Impact 2021 is via een livestream vanuit uw kantoor of huiskamer te volgen.

Door middel van een varia aan digitale functionaliteiten wordt het programma interactief gemaakt. U bent dan ook van harte uitgenodigd uw vragen te stellen en opmerkingen te delen, om zo op digitale wijze deel te nemen aan het gesprek. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om te netwerken met overige bezoekers, onderzoekers en sprekers.



Naast de livestream zullen er binnen de digitale omgeving van Impact 2021 door de universiteiten, universitair medische centra en ministeries ingebrachte showcases te zien zijn waarbij u in contact kunt komen met de betreffende onderzoekers.

Bron: NFU