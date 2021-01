Treant Zorggroep biedt nieuwe onderzoeksmethode voor hartpatiënten

Patiënten met pijn op de borst of andere vormen van hartklachten kunnen vanaf 1 januari 2021 terecht voor een CT-calciumscore-onderzoek bij Treant Zorggroep. Het onderzoek bestaat uit een korte CT-scan waarmee kan worden vastgesteld of er sprake is van verkalkingen in de kransslagaders van het hart en in welke mate.

De CT-calciumscore vervangt de voorheen gebruikelijke fietstest. Huisartsen kunnen patiënten voor dit onderzoek doorverwijzen naar een van de drie ziekenhuislocaties van Treant in Emmen, Hoogeveen of Stadskanaal.



Nieuwe manier

Deze nieuwe manier van onderzoeken biedt veel voordelen. Het belangrijkste voordeel is dat het onderzoek heel nauwkeurige informatie geeft over de mate van aderverkalking. Hierdoor is snelle en vroege diagnose en behandeling van aderverkalking mogelijk of uitsluiting van een eventuele aandoening aan de kransslagaderen. Het onderzoek is snel klaar: het duurt maximaal een kwartier, waarna de patiënt weer naar huis kan. Er is vrijwel geen kans op complicaties, omdat er geen infuus of contrastmiddel nodig is voor dit onderzoek.

Bron: Treant Zorggroep