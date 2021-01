Ziekenhuizen willen zelf regie op besmettelijk afval door decontaminatie op lokatie

Ten minste 12 Nederlandse ziekenhuizen en vier laboratoria onderzoeken mogelijkheden om besmettelijk afval op locatie te verwerken. Dat meldt het Brabantse techbedrijf SimpleComply nadat het met succes een pilot heeft afgerond met UMC Utrecht. Door de coronacrisis is er veel behoefte aan veilige en efficiënte decontaminatie op lokatie.

Corona-afval

“Vooral door de coronacrisis is er nu veel belangstelling vanuit de medische sector voor decontaminatie op lokatie”, zegt Fernando Morales, managing partner van SimpleComply. Door de toename van en de zorg voor coronapatiënten is er ook een toename van afval dat is besmet met COVID-19.

Die afvalstroom stelt zorgverleners en -instellingen in Nederland voor problemen. Dat blijkt onder meer uit recent onderzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zo is bijvoorbeeld gebleken dat het merendeel van de door het ministerie onderzochte testlocaties en tenminste één ziekenhuis corona-afval niet goed verwerkt. “Mensen die betrokken zijn bij het verpakken en vervoeren kunnen onbedoeld met het coronavirus in aanraking komen”, schrijven inspecteurs van het ministerie in hun rapport.

Wuhan

“Door potentieel besmettelijk ziekenhuisafval op locatie te verwerken, kunnen risico’s beperkt worden”, zegt Morales van SimpleComply. “Dat is één van de redenen geweest waarom de Chinese gezondheidsautoriteiten in 2019, bij het uitbreken van de coronacrisis extra de afvalverwerking op locatie wilden uitvoeren, om zo het risico op besmetting door afval te minimaliseren.”

Voor UMC Utrecht spelen ook de milieu-impact en de kosten van de afvalverwerking een rol. “De ambitie om de verwerking van onze afvalstromen te verduurzamen, bestaat al langer”, vertelt Edwin van Stralen, verantwoordelijk voor het afvalmanagement van UMC Utrecht. “We hebben in 2016 al de ambitie uitgesproken om onze afvalstromen op termijn helemaal circulair te maken.

Milieu-impact

Een belangrijk deel van de milieu-impact van specifiek ziekenhuisafval (sza) hangt volgens Morales samen met het wettelijk verplicht gebruik van speciale vaten, grote, afsluitbare, plastic containers. “Het gebruik van die vaten wordt door lokale verwerking van specifiek ziekenhuisafval fors teruggebracht. ”

Lokale verwerking van specifiek ziekenhuisafval levert bovendien ook een belangrijke kostenreductie op. “Die kostenreducties zijn vooral het resultaat van het reduceren van volume en gewicht van het afval.”

Capaciteit

Bij de pilot in Utrecht is een zogenaamde Sterilwave-installatie gebruikt, een speciaal voor de verwerking van zogenaamd ‘specifiek ziekenhuisafval’ (sza) ontwikkelde machine. Daarin wordt het afval vermalen en door middel van microgolven gedecontamineerd. De machine kan tot 400 kilo afval per dag verwerken. Specifiek ziekenhuisafval bedraagt, onder normale omstandigheden, ongeveer acht procent van de totale afvalstroom die een ziekenhuis voortbrengt.

Bron: SimpleComply