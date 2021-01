In totaal ruim 160 duizend mensen gevaccineerd

In de week van 18 t/m 24 januari zijn ruim 80 duizend mensen gevaccineerd. Dit zijn voornamelijk zorgmedewerkers. Ook bewoners van instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking en verpleeghuizen ontvingen een eerste prik. Alle gevaccineerde mensen moeten nog een tweede vaccinatie krijgen voor optimale bescherming. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu publiceert sinds 19 januari wekelijks een update met cijfers uit het vaccinatieprogramma.

In totaal zijn tot en met 24 januari ruim 160.000 mensen gevaccineerd.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu publiceert sinds 19 januari wekelijks een update met cijfers uit het vaccinatieprogramma. Ook op het coronadashboard van de Rijksoverheid worden sinds vandaag vaccinatiecijfers gepubliceerd. In de rapportage van het RIVM zijn nog geen cijfers over vaccinaties in de verpleeghuizen en van de huisartsen opgenomen, omdat er nog geen continue datastroom is gerealiseerd.

Verpleeghuisbewoners, mensen met een verstandelijke beperking in een instelling en huisartsen



Maandag 18 januari is gestart met de vaccinatie van bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij ontvangen het vaccin Comirnaty®van fabrikant BioNTech/Pfizer. Uit een eerste inventarisatie van het RIVM onder de 12 verpleeghuizen en zorginstellingen waar het vaccineren is gestart, blijkt dat circa 17.000 personen een vaccinatie hebben ontvangen. Onder hen zijn circa 2000 zorgmedewerkers. Vrijdag 22 januari is ook een start gemaakt met het vaccineren van de eerste huisartsen. Zij ontvangen het COVID-19 Vaccine® van fabrikant Moderna. De vaccinatie van de huisartsen is op dit moment nog bezig.

Nieuwe gegevens



De rapportage is deze week uitgebreid met aantallen geleverde doses COVID-19-vaccins. Nederland ontving in de week van 18 tot en met 24 januari 92.430 doses van de fabrikant BioNTech/Pfizer. Deze week worden ruim 200 duizend vaccinaties gezet. Op dit moment is het aandeel gevaccineerde personen in de bevolking nog niet hoog genoeg om een effect te kunnen zien op het beloop van de epidemie.

Vaccinatiecijfers 6 t/m 24 januari 2021

Doelgroep Startdatum Aantal personen bij wie de vaccinatie gestart is Zorgmedewerkers 146.612 Directe COVID-19-zorg 06-01-2021 40.000 Verpleeghuizen 06-01-2021 106.612 Totaal 146.612

• Directe COVID-19-zorg: zorgmedewerkers die directe COVID-19-zorg verlenen (klinisch en IC intensive care ), spoedeisende hulp en de ambulances voor COVID-19-zorg.

• Vaccinatie gestart = één dosis ontvangen

Bron: RIVM