Vicky de Boer: Doelgerichte behandeling om hoofd-halskanker te voorkomen

Tumoren in het hoofd-halsgebied ontstaan in het slijmvlies van mond en keel. Deze tumoren ontstaan bij het ouder worden, door roken, alcoholgebruik, maar ook door infectie met het humaan papillomavirus. De laatste jaren is de kennis over hoe deze tumoren ontstaan enorm toegenomen en zijn er veel ontwikkelingen geweest op het gebied van diagnostiek en behandeling. Maar de vijfjaars overleving neemt slechts mondjesmaat toe.

Voorloperafwijkingen

Het is bekend dat deze tumoren ontstaan vanuit voorloperafwijkingen, bestaande uit cellen die een beperkt aantal genetische afwijkingen bevatten. Deze voorloperafwijkingen zijn vaak niet zichtbaar voor het blote oog en dus lastig te behandelen. Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ is De Boer op zoek gegaan naar doelgerichte behandelingen om deze voorloperafwijkingen te behandelen.



Zij heeft weefselmonsters van deze voorloperafwijkingen in kweek gebracht en een aantal genen gevonden die essentieel zijn voor deze premaligne cellen om te overleven. Door deze genen uit te schakelen met een medicijn, kon De Boer aantonen dat de cellen deze behandeling niet overleven. Deze medicijnen zouden nu getest moeten worden in een klinische studie om aan te tonen of de effecten in patiënten ook daadwerkelijk hoofd-halskanker kunnen voorkomen.



Proefschrift: Targeted chemoprevention of head and neck cancer

Bron: Amsterdam UMC