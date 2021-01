Vrijdag 29 januari 2021

Promotie (VU), 11.45 uur, online

Vincent van Winden: Meer kennis over bestrijden tbc-bacterie

Mycobacteriën zoals de ziekteveroorzaker van tuberculose (tbc), Mycobacterium tuberculosis, zijn lastig te bestrijden door hun unieke cel-envelop. Vanwege deze ondoordringbare laag zijn de bacillen beschermd tegen antibiotica en ons immuunsysteem.

Immuunsysteem

Aangezien de bacteriecel wel voedingsstoffen moet kunnen opnemen en eiwitten moet uitscheiden om ons immuunsysteem te beïnvloeden, beschikken mycobacteriën over zogenaamde type VII secretie (T7S)-systemen. Deze systemen scheiden een grote hoeveelheid eiwitten uit en spelen een belangrijke rol in de infectie en overleving van de tbc-bacterie.



Van Winden deed onderzoek naar hoe deze T7S systemen werken met een focus op de mycosine proteases (MycP). Deze membraangebonden eiwitten zijn essentieel voor het functioneren van de T7S systemen, echter de functie was nog onbekend. Zijn onderzoek toont aan dat de MycP eiwitten een interactie aangaan met het secretiekanaal van de T7S systemen en hiermee deze kanalen stabiliseren.



Nieuwe targets

Door de toename van antibioticaresistente tbc-varianten wordt er gezocht naar nieuwe targets die met kleine stofjes te blokkeren zijn. De T7S-systemen, en daarmee de MycP-eiwitten, zijn hiervoor een goede kandidaat vanwege hun belangrijke functie in het infectieproces en de overleving van deze bacillen. Onderzoek naar de werkwijze van deze systemen is hierbij van groot belang.

Proefschrift: The mycosins of pathogenic mycobacteria

Bron: Amsterdam UMC