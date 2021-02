Eerste bewoners zorgcentra Saxenburgh gevaccineerd

Donderdag 28 en vrijdag 29 januari zijn de eerste bewoners van de verschillende zorgcentra van Saxenburgh in Hardenberg, Ommen en Coevorden gevaccineerd tegen corona. De vaccinatie moet ervoor zorgen dat zij beter beschermd zijn tegen besmetting met het virus.



De heer Kingma uit Aleida Kramer, mevrouw Gerner uit ’t Vlierhuis en mevrouw Ranter uit Oostloorn kregen de vaccinatie als eersten.

Intensieve voorbereiding

Het vaccinatieprogramma voor de bewoners van de zorgcentra van Saxenburgh kende een intensieve voorbereiding. Met vereende krachten zijn de selectie van de bewoners, toestemmingsverklaringen, het prikken, registratie, logistiek, opslag en distributie ingeregeld. Het hele proces is van tevoren zorgvuldig afgestemd met de cliëntenraden. Op 28 januari was het dan zover. De Saxenburgh zorgcentra Aleida Kramer in Coevorden en ’t Vlierhuis in Ommen trapten ’s morgens af met vaccineren, ’s middags en de volgende dag gevolgd door de overige Saxenburgh zorgcentra in Ommen, Gramsbergen en Hardenberg.

Cliënten die vallen onder de medische verantwoordelijkheid van een specialist ouderengeneeskunde, komen als eerste in aanmerking voor vaccinatie. Cliënten die vallen onder de huisarts, krijgen op een later moment een oproep voor vaccinatie. Dit is conform de richtlijnen van de rijksoverheid, waarnaar Saxenburgh handelt.

BioNTech/Pfizer vaccin

In totaal zijn zo’n 400 bewoners gevaccineerd met het BioNTech/Pfizer vaccin. Ongeveer 10% heeft aangegeven geen vaccinatie te wensen. Nog eens ongeveer 10% mag op dit moment niet gevaccineerd worden. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat iemand allergisch is voor bepaalde stoffen in het vaccin of onlangs een coronabesmetting heeft doorgemaakt.

Gevaccineerde bewoners krijgen na vaccinatie een vaccinatiebewijs, dat wordt vastgelegd in het medisch dossier.

De vaccinatie van de bewoners is goed verlopen. In Saxenburgh Aleida Kramer reageren sommige bewoners met Drentse nuchterheid: “Het is gewoon nodig.” De bewoners hopen dat ze straks weer met de familie bij elkaar kunnen komen. Dat zijn de opmerkingen die de medewerkers terug horen. Veel gehoorde reacties waren ook: “Je voelt er niks van”. Herma Boerman, één van de verpleegkundigen in Saxenburgh ’t Vlierhuis in Ommen, die vaccineert: “Het was best spannend om de eerste prik te zetten, tevens voelde het als een eerste stap naar een stukje vrijheid voor de bewoners die hierdoor ook weer meer bezoek van naasten kunnen ontvangen. Ik hoop dat dit de eerste stap terug is naar het normale leven van vóór corona.”

Mevrouw Ranter uit Saxenburgh Oostloorn in Hardenberg vindt het erg belangrijk om gevaccineerd te worden om de coronacrisis te bestrijden. “Niet alleen voor mijzelf, maar ook voor mijn omgeving. Ik hoop dat alles weer snel normaal gaat worden.”

Op 7 januari en 11 januari hebben respectievelijk de eerste ziekenhuis- en ouderenzorgmedewerkers hun eerste vaccinatie gekregen. Peilingen wijzen uit, dat de vaccinatiebereidheid onder Saxenburgh medewerkers erg groot is.

Bron: Saxenburgh Groep