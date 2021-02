Ook onduidelijke communicatie over aantal gevaccineerde Nederlanders

Vandaag blijkt dat er veel meer mensen zijn gevaccineerd. Inmiddels zijn er 346.790 vaccinaties tegen het coronavirus gezet. Dat staat op het coronadashboard van het ministerie van Volksgezondheid. Dat is veel meer dan de 226.298 prikken die gisteren werden gemeld. En de 160.000 die op de 26e werden gedocumenteerd.

Het aantal vaccinaties wordt inmiddels op een andere manier becijferd. Bij de vaccinatiecijfers die tot vandaag werden gepubliceerd werden alleen de cijfers van de GGD’s gebruikt. De cijfers van veel huisartsen, ziekenhuizen en instellingen voor langdurige zorg volgden vaak pas later. Er was daarom sprake van onderrapportage: het werkelijke aantal vaccinaties ligt, dus hoger dan tot nu toe werd gemeld, zegt het ministerie.

Het dashboard geeft vanaf nu dagelijks een schatting van het werkelijke aantal vaccinaties. Dat cijfer is gebaseerd op het aantal vaccins dat in opdracht van het RIVM op de priklocaties is afgeleverd.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu publiceert sinds 19 januari wekelijks een update met cijfers uit het vaccinatieprogramma. Ook op het coronadashboard van de Rijksoverheid worden sinds vandaag vaccinatiecijfers gepubliceerd. In de rapportage van het RIVM zijn nog geen cijfers over vaccinaties in de verpleeghuizen en van de huisartsen opgenomen, omdat er nog geen continue datastroom is gerealiseerd.

Verpleeghuisbewoners, mensen met een verstandelijke beperking in een instelling en huisartsen



Maandag 18 januari zijn de vaccinatie van bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking gestart. Zij ontvangen het vaccin BioNTech/Pfizer-vaccin. Uit een eerste inventarisatie van het RIVM onder de 12 verpleeghuizen en zorginstellingen waar het vaccineren is gestart, blijkt dat circa 17.000 personen een vaccinatie hebben ontvangen. Onder hen zijn circa 2000 zorgmedewerkers. Vrijdag 22 januari is ook een start gemaakt met het vaccineren van de eerste huisartsen. Zij ontvangen het COVID-19 Vaccine® van fabrikant Moderna. De vaccinatie van de huisartsen is op dit moment nog bezig.

Bron: ANP & RIVM