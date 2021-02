Posters om patiënt te informeren over betrouwbare info bij psychische klachten opnieuw beschikbaar

Vier op de tien Nederlanders krijgt ooit in zijn of haar leven te maken met een psychische aandoening. Juist nu er veel signalen zijn dat dit aantal stijgt, is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen weten waar laagdrempelig betrouwbare informatie over goede zorg bij psychische klachten te vinden is. Akwa GGZ start daarom opnieuw de campagne om de informatie op Thuisarts.nl over psychische klachten onder de aandacht te brengen.

Posters en flyers voor in huisartspraktijken en ggz-instellingen

Voor lichamelijke klachten vinden patiënten hun weg naar Thuisarts.nl al, voor psychische klachten is dit minder. Om patiënten met psychische klachten ook de weg naar Thuisarts.nl te laten vinden, kunnen praktijken gratis posters en flyers bestellen waarin patiënten met psychische klachten vertellen over hun ervaring met Thuisarts.nl.

In 2020 zijn op ruim 1.400 plekken posters opgehangen in huisartspraktijken en ggz-instellingen. Reacties vanuit de praktijk. Sandra: “Het materiaal is goed binnengekomen en ziet er prachtig en bruikbaar uit!” Nico: ”Super dat jullie hier aandacht aan schenken, ik doe graag mee”. Marc: “Wij doen mee en ik bestel voor al onze 17 vestigingen”.

Ook nu zijn deze posters en flyers weer gratis te bestellen via: www.akwaggz.nl/bestellen.

Samen beslissen over goede zorg

Onder begeleiding van Akwa GGZ heeft de geestelijke gezondheidszorg kwaliteitsstandaarden ontwikkeld voor psychische klachten. Voor elke psychische klacht hebben patiënten, naasten en zorgverleners samen beschreven wat zij goede zorg vinden. De patiëntinformatie uit deze standaarden staat op Thuisarts.nl. Patiënten kunnen er terecht als ze meer willen weten over hun angsten, somberheid, stemmen die ze horen of andere psychische klachten. Er wordt bijvoorbeeld uitgelegd wat de stoornis is, welke klachten erbij horen, wat je zelf kunt doen en er staat informatie over behandelmogelijkheden. Ook naasten kunnen er terecht voor informatie over hoe zij om kunnen gaan met iemand die psychische klachten heeft.

Patiënten aan het woord

Vier patiënten delen hun persoonlijke verhaal over psychische klachten en het belang van betrouwbare informatie. Danny beleefde elke dag als een strijd door zijn angststoornis; Esther heeft last van SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten); Peter kwam er na 40 jaar achter dat hij depressies heeft en Robin hoort stemmen in zijn hoofd.

Peter (66) heeft al vrijwel zijn hele leven last van depressies en ontdekte dit pas na 40 jaar: “Met de info van nu kan ik inzien dat ik alle klachten van een depressie kan afvinken, maar ik kon moeilijk de juiste informatie vinden. Er was vroeger ook nog weinig bekend over depressie, zelfs niet bij huisartsen. Het is zo belangrijk dat ervaringen worden gedeeld in combinatie met de plaats waar je betrouwbare informatie kunt vinden. Voor mij is Thuisarts.nl daar een goed voorbeeld van omdat de informatie is gemaakt door zorgverleners en ervaringsdeskundigen zoals ik.”

Kijk voor de verhalen van patiënten en meer mogelijkheden om mee te doen op: http://www.akwaggz.nl/thuisarts. De informatie op Thuisarts.nl over psychische aandoeningen en de verhalen in deze campagne zijn in samenwerking met MIND tot stand gekomen. Meer informatie over MIND is te vinden op www.wijzijnmind.nl.

Bron: Akwa GGZ