Zorgverleners Saxenburgh dragen mondneusmaskers met toegepaste 3D-techniek

Sinds kort maken zorgprofessionals van Saxenburgh gebruik van een mondneusmaskerbevestiging die is vervaardigd met een 3D-printer. Deze innovatieve toepassing is tot stand gekomen op initiatief van het FabLab Hardenberg en in samenwerking met STO (Sterk Techniek Onderwijs), scholen voor Voortgezet Onderwijs in Hardenberg en Saxenburgh.

Mondneusmasker

Om besmetting met corona tegen te gaan, dragen zorgverleners van Saxenburgh bijna de gehele dag een mondneusmasker. Het langdurig dragen van een mondneusmasker kan voor irritatie zorgen, met name door het bandje bij de oren.

Het FabLab Hardenberg, een innovatieve werkplaats voor onder andere – digitale – ontwerpers, studenten, wetenschappers en ambachtslieden had een goed idee om een plastic bandje te ontwikkelen dat met een 3D printer kan worden uitgeprint. Door het dragen van dit bandje wordt het dragen van een mondneusmasker prettiger.

Goed idee

Het goede idee is gemeld bij het innovatieteam van Saxenburgh, dat vervolgens samen met enkele zorgverleners het bandje heeft getest. Door de ervaringen vanuit de zorg is het FabLab tot een verbeterde variant gekomen die inmiddels tot tevredenheid wordt gebruikt op de Intensive Care van het Saxenburgh Medisch Centrum en op de verpleegafdeling voor Covid-19 patiënten.

Saxenburgh maakt binnen de regio deel uit van een netwerk waarin innovatieve ideeën worden uitgewisseld en onderhoudt van daaruit contacten met het FabLab.

Bron: Saxenburgh