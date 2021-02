FNV: Weer uitstellen vaccinaties wijkverpleging en gehandicaptenzorg is onverantwoord

De FNV vindt het onbegrijpelijk dat demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid erover denkt om de vaccinaties voor medewerkers in de wijkverpleging en gehandicaptenzorg weer uit te stellen.

Bert de Haas, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘Dat kan dramatische gevolgen hebben voor deze mensen. Zij lopen al op hun tandvlees, nog langer wachten zou wel eens de druppel kunnen zijn en ervoor zorgen dat heel veel medewerkers het niet langer volhouden. De Jonge moet zich gewoon aan de afspraken houden en ook de professionals in wijkverpleging en gehandicaptenzorg nu zo snel mogelijk laten vaccineren.’

Hoogste ziekteverzuim van zorgsector



De minister zinspeelde in de persconferentie over de coronamaatregelen op verder uitstel van de vaccinaties onder het zorgpersoneel. Volgens De Haas is dat niet alleen onacceptabel, maar ook onverantwoord. ‘Voor veel mensen die werken met ouderen en gehandicapten kan dit zomaar de nekslag zijn. Onder hen en onder de mensen voor wie zij zorgen zijn er nog steeds ontzettend veel coronagevallen. Het ziekteverzuim is boven de 10%, het hoogste van allemaal in de zorgsector. Meer uitstel, met mogelijk een derde golf op komst, moet je echt niet willen.’

Dit doet pijn bij de medewerkers



Hij merkt ook op dat deze medewerkers vaak al het gevoel hebben dat ze op de laatste plaats komen. De Haas: ‘Nu was er met het vaccineren bewust voor gekozen om hen als eerste naar voren te schuiven en dan komen er allerlei vertragingen en dreigt nu zelfs weer uitstel voor hen. Dat doet pijn.’

Agressie en onrust



Zo’n anderhalve week geleden riep de FNV ook al op om medewerkers in de gehandicaptenzorg nog in januari in te enten tegen Covid-19, net als hun collega’s in onder andere de acute zorg. Doorschuiven zou zorgen voor agressie en onrust onder bewoners.

Bron: FNV