Ben voorbereid op gladheid en winterse buien als je de weg op gaat

Ga je met de auto op pad, bereid je er dan op voor dat je langere tijd stil kunt komen te staan op de wegen in verband met de winterse buien. Door gladheid kan urenlang oponthoud ontstaan, terwijl nergens een huis of benzinestation in de buurt is. Stil komen te staan met de auto is altijd onverwachts zeker als dit in de winter in de file is en je geen verwarming hebt. Ga daarom voorbereid op weg. Zorg dus dat je t.b.v. eerste hulp altijd een noodpakket in je auto hebt, aangepast op vorst en gladheid in de winter. Neem bij langere afstanden de volgende zaken mee: het telefoonnummer van een hulpdienst, water, een deken, waxinelichtjes en een aansteker. Een deken houdt u warm, kaarsjes warmen de auto een beetje op en zorgen ervoor dat de ruiten niet bevriezen.