Betere behandeling allergie door samenwerking WUR en Rijnstate

Wageningen University & Research (WUR) en het ziekenhuis Rijnstate gaan nauw samenwerken in het Rijnstate Allergiecentrum. Doel van de samenwerking is de diagnostiek en behandeling bij mensen met een allergie te vernieuwen en verder te verbeteren.

Immunologen van WUR en allergologen van het Rijnstate ziekenhuis werken al enige tijd samen. Janneke Ruinemans-Koerts werkt als klinisch chemicus in het Rijnstate ziekenhuis en is sinds kort deels aangesteld bij de WUR. Zij gaat zich onder andere bezig houden met toepassingen van nieuwe diagnostische methoden. ‘Met deze samenwerking hopen we een brug te slaan tussen wetenschappelijke inzichten en de klinische praktijk’, zegt Ruinemans-Koerts. ‘Daardoor hopen we dat nieuwe ontwikkelingen sneller toepasbaar en beschikbaar zijn voor patiënten’.

BAT test

Steeds meer mensen bezoeken een arts met klachten die op een allergie kunnen duiden. Op dit moment schatten deskundigen dat veertig procent van de Nederlanders last heeft van een voedsel- en/of hooikoortsallergie. Patiënten profiteren van de samenwerking door de ontwikkeling van betere, meer gestandaardiseerde diagnostiek en behandelmethoden.

Een belangrijke nieuwe ontwikkeling in de diagnostiek is de BAT test die door Rijnstate in samenwerking met de WUR is ontwikkeld. Bij deze Basofiele Activatie Test (BAT) wordt het voedingsmiddel toegevoegd aan een beetje bloed van de patiënt. ‘De BAT test heeft een hoge mate van betrouwbaarheid en is veel minder belastend en goedkoper voor een patiënt dan de traditionele provocatietest’, zegt hoogleraar Huub Savelkoul.

Immunotherapie

De wetenschappers en medici willen ook onderzoek doen naar de mogelijkheden van immunotherapie voor mensen die lijden aan een voedselallergie. Mensen met hooikoorts krijgen deze therapie nu al, waarbij de patiënt een bepaalde hoeveelheid van de stof (allergeen) waarvoor hij of zij allergisch is krijgt toegediend. Het immuunsysteem raakt op deze manier gewend aan deze stof en zal op den duur minder of helemaal niet meer reageren op het allergeen. Hierdoor krijgt een hooikoortspatiënt steeds minder last van typische allergieklachten.

‘Ook voor voedselallergie wordt er onderzoek naar immunotherapie gedaan, met name naar orale immunotherapie’, zegt buitengewoon hoogleraar Joost van Neerven. ‘Maar dit is een stuk uitdagender’.

Gerrit Grijns Initiative

De samenwerking met het Rijnstate Allergiecentrum is onderdeel van het Gerrit Grijns Initiative. In dit onderzoeksprogramma werken meer dan 25 WUR-hoogleraren op het gebied van voeding en gezondheid samen met het bedrijfsleven, overheden en andere kennispartners om innovaties tot stand te brengen op het gebied van gezonde voeding en preventieve gezondheid.

Het Rijnstate Allergiecentrum is gespecialiseerd in alle type allergische aandoeningen en overgevoeligheden zoals hooikoorts, astma, geneesmiddelallergie, voedselallergie, wespengifallergie en beroepsallergie. Naast het bieden van goede zorg heeft het centrum als missie om deze zorg te verbeteren door middel van het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het geven van onderwijs aan diverse zorgprofessionals.

Bron: WUR