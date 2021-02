‘Een Gezonde Toekomst’ wint schrijfwedstrijd mensen met reuma

Beeldbellen met je reumatoloog, je app inschakelen voor je beweegoefeningen en je stappenteller aanzetten tijdens het huishouden. De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland kreeg voor de Edgar Stene schrijfwedstrijd mooie verhalen binnen over de ervaringen van mensen met reuma over hun leven in dit digitale tijdperk.

In zijn verhaal ‘Een Gezonde Toekomst’ vertelt Frans uit Overijssel een persoonlijk verhaal over zijn ervaringen met de digitale ontwikkelingen in de zorg, die mede dankzij COVID-19 in een stroomversnelling terecht zijn gekomen.

Meer regie over je eigen gezondheid

Met ‘een gezonde toekomst’ bedoelt Frans niet alleen een toekomst waarin we geen COVID-19 meer hebben, maar ook een toekomst waarin we, ondersteund door digitale mogelijkheden, steeds meer zelf de regie hebben over onze gezondheid. Zo monitort Frans in de toekomst met zijn gezondheids-app zijn bloedwaarden, bloeddruk, gewicht, hartslag en zuurstofgehalte.

Niet alleen inzicht in klinisch meetbare gegevens, maar ook in kwaliteit van leven

Maar het gaat verder dan dat. Waar een controle consult in het ziekenhuis zich beperkt tot de klinisch meetbare gegevens zoals bloeduitslagen, gaat de controle thuis ook over andere aspecten zoals ‘kwaliteit van leven’. Door het invullen van vragenlijsten kan Frans bijvoorbeeld aangeven hoe het gaat met zijn vermoeidheid en pijn. Dit zijn ervaringen die niet met een medisch apparaat te meten zijn, maar die hij nu zelf in beeld kan brengen en kan bespreken met zijn arts.

Van paternalistisch naar coachend

Tijdens dit gesprek heeft de arts geen ‘ik ga u beter maken’ rol maar juist een ‘wat heeft u nodig?’ rol. Zo besluit Frans in de toekomst op basis van alle gemonitorde gegevens samen met zijn arts wanneer een afspraak op locatie van het ziekenhuis nodig is.

“Een positieve kijk van een 71 jarige op een steeds meer digitale zorg-toekomst.” zo schrijft de jury in het rapport over het winnende verhaal.

Bron: Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland