Persoon overleden kort na vaccinatie

Het bijwerkingencentrum Lareb Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen laat vandaag weten dat het centrum een melding heeft ontvangen van overlijden kort na ontvangst van de coronavaccinatie van BioNtech/Pfizer. Het betreft een kwetsbare 90-plusser, met onderliggende gezondheidsproblemen. Lareb laat in een nieuwsbericht weten de doodsoorzaak te onderzoeken. Er is volgens Lareb vooralsnog geen reden om aan te nemen dat het overlijden gerelateerd is aan het ontvangen van de vaccinatie.

Veiligheid

Vanzelfsprekend is de veiligheid en gezondheid van de mensen die worden gevaccineerd onze eerste prioriteit. In Nederland beoordelen artsen of een persoon, oud of jong, geschikt is om te worden gevaccineerd, zeker bij kwetsbare en oudere mensen. Vorige week maakte het EMA bekend dat nader onderzoek naar de sterfgevallen van zeer kwetsbare ouderen in onder andere Noorwegen laat zien dat er geen direct verband is voor tussen het overlijden van deze mensen en de ontvangen vaccinatie.

Kwetsbare ouderen

Iedereen in Nederland boven de 18 jaar krijgt een vaccinatie tegen corona aangeboden. Ook mensen op hoge leeftijd of mensen met een (zeer) kwetsbare gezondheid. Op 18 januari is gestart met vaccinatie van kwetsbare ouderen. Gemiddeld overlijden er in Nederland naar schatting tweeduizend 80-plussers per week. Hier zullen ook mensen bij zijn die pasgeleden zijn gevaccineerd.

Meer informatie over bijwerkingen van de coronavaccinatie zijn te vinden in het wekelijkse overzicht op de website van Lareb Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen .

De vaccinatiecampagne tegen COVID-19 is tot stand gekomen op basis van het advies van de Gezondheidsraad en volgens besluit van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Iedereen in Nederland boven de 18 jaar krijgt een coronavaccinatie aangeboden. De coronavaccins die in Nederland worden gebruikt zijn veilig bevonden en goedgekeurd voor gebruik door zowel het EMA European Medicines Agency als het CBG College ter Beoordeling van Geneesmiddelen .

Bron: RIVM