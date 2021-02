Start onderzoek bijwerkingen bij coronavaccins

Wie net gevaccineerd is, of een afspraak heeft voor een vaccinatie, kan meedoen aan een onderzoek naar bijwerkingen bij de coronavaccins. Bij dit onderzoek krijgen gevaccineerden zeven vragenlijsten over een periode van een half jaar. De vragen gaan over de mogelijke klachten die iemand na de vaccinatie heeft ervaren. Met dit onderzoek willen wij meer inzicht krijgen in welke bijwerkingen optreden, hoe vaak ze optreden en wat het beloop is. Ook als u geen klachten heeft na een coronavaccinatie, kunt u meedoen. U kunt zich aanmelden binnen twee dagen na de eerste coronavaccinatie. Als u de vaccinatie binnenkort krijgt, kun u zich nu al aanmelden. Aanmelden kan via www.mijncoronavaccin.nl. Daar vindt u ook meer informatie over dit onderzoek.

Bron: Lareb