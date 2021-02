CBD ten tijde van de coronacrisis: wat is CBD en hoe werkt het?

Veel mensen denken bij Cannabis sativa aan een plant met een geestverruimende werking. Toch biedt cannabis meer dan alleen de psychoactieve stof THC: er valt een ruime variatie aan soorten onder, met diverse nuttige stoffen.

Een daarvan is CBD, tegenwoordig een razend populair voedingssupplement. Steeds vaker gebruiken mensen dit ter ondersteuning van hun dagelijks functioneren. Gesteld wordt namelijk dat het de natuurlijke balans in het lichaam kan helpen bevorderen. Inmiddels wordt ook onderzoek gedaan naar CBD-rijke cannabisextracten bij de strijd tegen COVID-19, met al enkele voorzichtig positieve uitkomsten.

Wat doet CBD in het lichaam?

Cannabis bevat honderden verschillende stoffen, waaronder **CBD, de afkorting voor ‘cannabidiol’. Net als THC behoort het stofje tot de cannabinoïden (specifieker de fytocannabinoïden), maar CBD heeft in tegenstelling tot THC geen psychotrope effecten.

Toch werkt het op een fascinerende manier, waarbij het endocannabinoïdesysteem (ECS) een belangrijke rol speelt. Dit systeem bestaat uit een netwerk van receptoren die verspreid door het hele lichaam zitten, samen met endocannabinoïden (‘endo’ betekent lichaamseigen) en hun enzymen. Middels deze receptoren geven endocannabinoïden signalen door. Het ECS is betrokken bij tal van fysiologische processen. Enkele voorbeelden zijn de stemming, slaap, eetlust, het geheugen en leervermogen.

De voornaamste rol van het systeem is het bewaken van homeostase. Dit is het proces waarbij het lichaam een essentieel fysiologisch evenwicht nastreeft. Naast de lichaamseigen endocannabinoïden kunnen ook fytocannabinoïden, zoals CBD, interactie hebben met het ECS. Daarbij kunnen ze de natuurlijke werking ervan ondersteunen en homeostase bevorderen.

CBD-olie en andere CBD-producten

Maar hoe kun je CBD dan innemen en het vervolgens effect laten hebben? Van alle CBD-producten is CBD-olie veruit het populairste supplement. Dit product is verkrijgbaar in verschillende basisoliën en concentraties en is nauwkeurig te doseren met behulp van een pipet. Bovendien is er ook CBD-olie met melatonine verkrijgbaar die speciaal is samengesteld voor het bevorderen van de nachtrust.

Softgels of capsules zijn een discreet, smaakneutraal alternatief. Daarnaast zijn er ook nog producten als topicale crèmes voor de huid en CBD-isolaat. Dit laatste product bestaat voor 97-99,9% uit zuivere CBD-kristallen. Al met al zijn de mogelijkheden bijna eindeloos en worden er nog altijd nieuwe producten ontwikkeld.

CBD: een potentieel hulpmiddel bij COVID-19?

Zoals eerder aangestipt, is homeostase essentieel voor het lichaam om goed te blijven functioneren. Ook uit de COVID-19-pandemie blijkt maar weer hoe belangrijk lichamelijke balans is. Zo vormt niet alleen een verzwakte afweer, maar mogelijk ook een overactief immuunsysteem een risico, al bestaat hier enige discussie over. Enerzijds maakt een verzwakt immuunsysteem het lichaam vatbaarder voor infecties. Aan de andere kant zou bij sommige COVID-19-patiënten een te sterke immuunreactie nadelig zijn voor het ziekteverloop.

Hoewel de bevindingen nog niet overtuigend zijn, is er al wel onderzoek gedaan naar het potentieel van CBD bij COVID-19. Enkele onderzoeken wijzen erop dat CBD mogelijk kan worden ingezet tegen een ongecontroleerde cytokineproductie, wat volgens sommige onderzoekers bijdraagt aan acute longschade bij COVID-19.

Daarnaast is bekend dat een goede nachtrust cruciaal is voor de natuurlijke werking van het immuunsysteem. Hoewel CBD je niet high of direct slaperig maakt, kan het mogelijk wel je dagelijkse cyclus ondersteunen middels de bijdrage ervan aan homeostase.

Al met al moet er nog meer onderzoek worden gedaan naar het potentieel van CBD bij COVID-19, voordat er definitieve conclusies kunnen worden getrokken. Vooral klinische studies zouden meer licht op de zaak kunnen werpen.

In de tussentijd kunnen diverse CBD-producten helpen bij het ondersteunen van het dagelijks functioneren. De mogelijkheden zijn daarbij eindeloos, maar raadpleeg voor gebruik wel altijd je huisarts. Vooral als je medicatie voor een bepaalde aandoening gebruikt.