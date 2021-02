Vrijdag in Meldpunt: Te kleine liften in seniorenwoningen respectloos en gevaarlijk bij brand

Veel liften in seniorenwoningen zijn te klein voor het liggend vervoeren van zieke bewoners. Geregeld moet de brandweer bewoners op leeftijd via het balkon omlaag takelen. En de uitvaartsector klaagt dat een doodskist met een overledene alleen rechtop in de lift kan. “Dit is niet wenselijk en niet menselijk”, zegt een uitvaartbegeleider in Meldpunt op vrijdag 12 februari om 19.20 uur bij MAX op NPO 2.



Emotioneel belastend

Seniorencomplex De Botterhoek in Purmerend ziet er nog netjes uit, maar is toch al 26 jaar oud. Gebouwd ruim voordat het Bouwbesluit regelde dat in een woonflat minimaal één lift moet zijn waarin een persoon liggend vervoerd kan worden en die tevens fungeert als brandlift voor evacuatie bij brand. De lift die er nu in zit is te klein en onbruikbaar bij brand.



In De Botterhoek, met 85 senioren, komt het geregeld voor dat zieke bewoners op een brancard via het balkon met een brandweerladder of een hoogwerker naar beneden getakeld moeten worden. Flatbewoonster Marianne Regeer kan alles zien vanuit haar woonkamer. “Dit is pijnlijk en verschrikkelijk. Dit wil je niet.”



Kist rechtop

Ook als bewoners zijn overleden, zijn er problemen met de lift. Omdat de kist rechtop moet, zakt de overledene in de kist in elkaar. “Respectloos”, noemt uitvaartbegeleider Katja Mulder het. “Dit is emotioneel heel belastend voor de nabestaanden en voor ons.”

Meldpunt benadert de verhuurder en laat uitzoeken of een grotere lift geplaatst kan worden. senioren. Van de 32.000 liften in seniorenwoningen zijn naar schatting 16.000 liften te klein voor het vervoer van een brancard of een doodskist. Van alle liften in heel Nederland is 60 procent te klein. In de studio reageren John van Vliet van het Liftinstituut en Marcel Sturkenboom van seniorenorganisatie KBO-PCOB.

Slijtageslag

De coronapandemie is zo langzamerhand een slijtageslag aan het worden voor de wijkverpleging. 145 duizend medewerkers in ons land moeten alle zeilen bijzetten om de basiszorg te kunnen bieden. Door het hoge ziekteverzuim en de coronamaatregelen is het werk loodzwaar geworden. En het steekt dat de wijkverpleging als laatste van het zorgpersoneel aan de beurt is om gevaccineerd te worden.

Dat geldt ook voor Meltem Koyuncu, wijkverpleegkundige bij Samen Thuiszorg, een klein familiebedrijf in Rotterdam. Zij moest de afgelopen maanden geregeld dubbele diensten draaien. Dat houdt ze niet lang meer vol. Twee van haar cliënten, Connie Riegman en Otto Waterreus beamen dat. Zij zien door personeelsgebrek vaak andere gezichten en vragen zich af wanneer zij en de wijkzorg wordt gevaccineerd.



Studiogast Bianca Buurman, hoogleraar ouderenzorg en de kersverse voorzitter van beroepsvereniging V&VN pleit voor meer aandacht voor de wijkzorg en wil dat er snel lessen getrokken worden om grotere problemen bij een derde coronagolf te voorkomen.

