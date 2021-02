Inschrijving geopend voor ZonMw-congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2021 ‘Spiegelen, sparren en samen verder’

Donderdag 15 en vrijdag 16 april 2021, online vanaf 14.00 uur

Graag willen wij het ZonMw-congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2021 onder uw aandacht brengen.

Het programma is bekend en de aanmelding is geopend.

Het jaarlijkse GGG-congres besteedt aandacht aan de actualiteit rondom gepast gebruik van geneesmiddelen. Het congres heeft tot doel het halen, brengen en delen van kennis en het opdoen van inspiratie vanuit een veelheid aan aspecten rondom (onderzoek naar) geneesmiddelen.

Plenair en in de subsessies komen relevante vragen aan bod als: op welke wijze kunnen geneesmiddelen optimaal worden ingezet? Waar liggen kansen op samenwerking? Waar zijn mogelijkheden voor een geïntegreerde aanpak? En op welke wijze kunnen we ontwikkelingen stimuleren? Natuurlijk besteden we tijdens het congres aandacht aan COVID-19. Het plenaire deel op donderdag is hier volledig aan gewijd.

We hebben ervoor gekozen het congres in twee gedeelten ‘uit te zenden’: een live uitzending op donderdagmiddag met een mooi en afwisselend programma. En op vrijdagmiddag is er een ronde met 4 (prerecorded) parallelle subsessies die u kunt volgen en waar u live via de chat aan kunt deelnemen.

Wij zenden uit vanuit onze vertrouwde congreslocatie de Beurs van Berlage in Amsterdam. Waar u online deelneemt kunt u helemaal zelf bepalen.

U bent van harte welkom tijdens deze congresdag(en). Meld u aan, laat u inspireren en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het veld van geneesmiddelen.

Plenair: Goed Gebruik Geneesmiddelen in de hoogste versnelling: COVID-19



De aftrap van het GGG-congres wordt gedaan door Jeroen Geurts, voorzitter bestuur van ZonMw. Vervolgens krijgt de ontwikkelingen van geneesmiddelen en vaccins rondom COVID-19 in de plenaire sessie de aandacht.

Parel



Tijdens het congres reikt algemeen directeur Véronique Timmerhuis een Parel uit. De Parel is een prijs die enkele malen per jaar wordt uitgereikt aan ZonMw projecten die als voorbeeld en inspiratie kunnen gelden voor de honderden projecten die jaarlijks van ZonMw subsidie ontvangen.

Subsessie rondes



Het programma is gevarieerd en belicht zoals altijd de resultaten van GGG-projecten en andere innovatieve onderzoeksprojecten. De onderwerpen variëren van geneesmiddelenonderzoek bij kinderen en in de GGZ, registraties voor onderzoek, nieuwe geneesmiddelen in de praktijk, therapietrouw, psychedelica als medicijn, resultaten van onderzoek naar hart- en vaatziekten en diabetes, en medicijninformatie. Op donderdagmiddag worden er twee rondes met subsessies georganiseerd, op vrijdagmiddag is er een ronde met pre-recorded subsessies te bekijken met mogelijkheid tot discussie.

Samenwerking op gebied eerste lijn



Ook dit jaar staat de samenwerking met het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM), Bijwerkingencentrum Lareb, College ter Beoordeling Geneesmiddelen (CBG), Zorginstituut Nederland (ZiNL) en Geneesmiddelenbulletin (GeBu), met ondersteuning door het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) garant voor specifieke aandacht voor de klinische praktijk in de eerste lijn. Verschillende subsessies zijn hier specifiek op gericht en staan dan ook uitgelicht vermeld.

Wilt u zich aanmelden?



Deelname aan het congres is kosteloos. Wij vragen u wel om u vooraf in te schrijven. U kunt zich tot maandag 12 april, 9.00 uur aanmelden voor het congres. Op het aanmeldingsformulier geeft u aan welke sessies u wilt bijwonen.

Accreditatie



Accreditatie wordt aangevraagd voor huisartsen, medisch specialisten, (ziekenhuis)apothekers, apothekersassistenten, praktijkondersteuners, doktersassistenten, verpleegkundig specialisten, (hart en vaat) verpleegkundigen en verzorgenden, klinische fysica, physician assistants en farmaceutisch geneeskundigen en consulenten.

