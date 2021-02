Baby in container Amsterdam

In een vuilcontainer in Amsterdam Zuid-Oost is zondagavond rond 23.00 uur een levende baby aangetroffen. Het is de tweede keer dat er een baby in de hoofdstad levend is gevonden in een container. Hoeveel baby’s worden er nooit gevonden?

Voorkomen

Stichting Beschermde Wieg stelt zich ten doel babysterfte en te vondeling legging te voorkomen, door preventieve hulp te bieden aan zwangere vrouwen, die geen contact kunnen of durven op te nemen met hulpverlenende organisaties, omdat zij anoniem moeten blijven. Beschermde Wieg heeft met haar levensreddende voorziening meer dan tweeduizend zorgmijdende, zwangere en pas bevallen vrouwen hulp geboden.

De stichting doet dit via haar preventieve noodlijn (0800-6005) en tien Beschermde Wiegkamers, verspreid over het land. Het bestuur van de stichting wil ieder ziekenhuis aanspreken om een voorziening te faciliteren voor vrouwen van wie de zwangerschap bedreigend is. Een Beschermde Wiegkamer in Amsterdam zou een essentiële aanvulling in het preventief hulpverleningsaanbod van de stad zijn.

De weg niet durven of kunnen vinden

Oprichter Barbara Muller: ‘Los van het gegeven dat wij al zoveel zwangere vrouwen geholpen hebben en veel baby’s een veilige start wisten te geven, realiseren wij ons dat er nog vrouwen zijn die de weg naar onze stichting niet kunnen of durven vinden. Iedere baby verdient een veilige wieg. Een kinderleven hoort niet in een vuilcontainer te eindigen. Als deze baby niet huilde, was het op een vreselijke wijze gestorven en had niemand daarvan af geweten. Daar mogen wij ons hoofd niet voor afwenden en we moeten dan ook de handen met meer ziekenhuizen ineenslaan om dit waar mogelijk te voorkomen. Dan pas hebben we er met elkaar alles aan gedaan.’

Bron: Stichting Beschermde Wieg