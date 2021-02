Support beurs voor mensen met een bewegingsbeperking verplaatst naar 2022

Support, de tweejaarlijkse beurs voor mensen met een bewegingsbeperking en hun directe omgeving, wordt verplaatst naar 2022. De beursorganisatie heeft dat besloten omdat met de huidige coronamaatregelen de interactie met bezoekers die kenmerkend is voor de beurs, onvoldoende gerealiseerd kan worden. Support was gepland voor mei 2021 en gaat nu plaatsvinden in het voorjaar van 2022.

Paul Verdult van de Support beurs: “Support is een beurs die sterk leunt op ervaren, persoonlijk contact en het zien en voelen wat er mogelijk is om je bewegingsvrijheid te vergroten. Zo’n event wil je optimaal kunnen organiseren. Bezoekers moeten zich veilig voelen. Als Jaarbeurs hebben we de omstandigheden gecreëerd om beursbezoek zo veilig mogelijk te maken, daarvoor hebben we als eerste in Nederland het Kiwa keurmerk voor COVID-19 preventiemaatregelen ontvangen. Maar juist voor deze doelgroep moeten we een stapje verder willen gaan in persoonlijk contact en dat kan gewoon niet, helaas. Daarom gaan we onze energie nu, in overleg met onze partner Firevaned, steken in een volwaardig event in 2022, waarbij we de verwachtingen van onze bezoekers en exposanten ook echt kunnen waarmaken.”

De organisatie van Support gaat de komende maanden wel een online aandacht besteden aan de thema’s die voor de bezoekers van de beurs belangrijk zijn. Verdult: “Ook hulpmiddelen voor de revalidatie na corona zijn een belangrijk onderwerp. Hoe de plannen voor het online evenement er precies uit gaan zien, wordt binnenkort bekend gemaakt.”

Over Support

Support is Nederlands grootste event dat onbeperkte mogelijkheden biedt voor mensen met een bewegingsbeperking en hun directe omgeving, van mantelzorger tot (zorg)professionals. Bezoekers komen om zich te laten informeren én inspireren. In 2018 trok de beurs bijna 13.000 bezoekers. Meer informatie op www.supportbeurs.nl.