Verbeterde CoronaMelder biedt pauzeknop voor zorgmedewerkers

Met de nieuwe versie van CoronaMelder kunnen gebruikers de app pauzeren. Deze pauzefunctie is handig voor zorgmedewerkers die in beschermende kleding in de buurt zijn van mensen die mogelijk corona hebben en CoronaMelder op hun telefoon hebben staan. Zoals huisartsen en medewerkers van de Intensive Care en de Spoedeisende Hulp.

In samenwerking met gebruikers wordt CoronaMelder continu verbeterd. Joris Leker is een van de makers van de app en vertelt: “De pauzefunctie was een van de meest aangevraagde verbeteringen voor de app. Door de functie te starten, houdt de app niet meer bij of de gebruiker in de buurt is van andere gebruikers van CoronaMelder.”

“In diverse situaties kan dit handig zijn. Bijvoorbeeld als een zorgmedewerker beschermende kleding draagt en de kans op besmetting heel laag is. Of als je je telefoon achterlaat in een kluisje. De telefoon kan dan namelijk dicht bij de telefoon van een andere gebruiker van CoronaMelder zijn, zonder dat de gebruikers in elkaars buurt zijn.”

Zo pauzeer je CoronaMelder

Wie CoronaMelder downloadt en installeert, kan de app eenvoudig pauzeren met de pauzeknop. Je kan aangeven hoelang de pauze moet duren, met een maximum van twaalf uur. Is de ingestelde pauze voorbij? Dan krijg je een melding om CoronaMelder weer te activeren. De melding herhaalt zich elke zestig minuten tot je de pauze hebt gestopt. Je bepaalt dus zelf of en wanneer je CoronaMelder weer aanzet.

CoronaMelder in het kort

CoronaMelder waarschuwt gebruikers die langere tijd in de buurt zijn geweest van iemand die achteraf corona blijkt te hebben. Dit kan een bekende zijn, maar ook een app-gebruiker bij wie je in de buurt was en die je niet kent. Wie de app downloadt, hoeft géén persoonlijke gegevens in te vullen. De app weet niet je naam, niet je e-mailadres en niet je telefoonnummer. Ook werkt CoronaMelder niet met locatiegegevens (GPS). De app weet dus niet wie je bent of waar je bent.

Ontvang je een melding? Dan geeft de app je het advies om je te laten testen, ook als je geen klachten hebt. Zo voorkom je dat je mensen in je omgeving onbewust besmet. Uit een doorlopende evaluatie onder leiding van Prof. dr. Wolfgang Ebbers (Erasmus Universiteit Rotterdam) blijkt dat de meeste mensen die een melding in CoronaMelder krijgen, op dat moment nog niet in beeld zijn van het reguliere bron- en contactonderzoek. Dat is belangrijke tijdswinst.

Installeer de nieuwste versie

Inmiddels downloadden al meer dan 4,5 miljoen mensen CoronaMelder. Ben jij een van hen? Dan kun je gebruikmaken van de nieuwste versie met pauzeknop door de app te updaten via de instellingen van je mobiel. Als je de app nog niet gebruikt, kun je de nieuwste versie eenvoudig downloaden en installeren. Android-gebruikers vinden de app in de Google Play Store. Heb je een iPhone? Dan vind je de app in de App Store. Elke download helpt om de verspreiding van corona tegen te gaan. Het gebruik van de app is altijd vrijwillig.

Meer weten over CoronaMelder?

Kijk op www.coronamelder.nl voor meer informatie over CoronaMelder. Voor vragen over de app zelf, kan je ook gratis bellen met de medewerkers van de Helpdesk CoronaMelder op 0800-1280. Deze helpdesk is elke dag geopend van 8:00 tot 20:00 uur.

Vind je het installeren van de app lastig? Bel de DigiHulplijn op 0800-1508. De DigiHulplijn is elke werkdag bereikbaar van 9:00 tot 17:00 uur. De ervaren vrijwilligers helpen je met alle plezier en geduld bij het installeren van de app.