Rolling review-methode zorgt voor snelheid bij beoordelen vaccin’

De rolling review van de Europese medicijnautoriteit EMA zorgt ervoor dat we nu, een jaar na het uitbreken van de pandemie, uitzicht hebben op het vierde vaccin dat in Europa gebruikt kan worden in de strijd tegen het coronavirus. Er wordt veel tijd gewonnen doordat de EMA al tijdens de klinische studies onderzoeksgegevens krijgt en deze kan bestuderen. Hierdoor wordt snelheid gemaakt bij de beoordeling, zonder concessies te doen aan de veiligheid en effectiviteit van de vaccins en de zorgvuldigheid van de procedure.

Geneesmiddelenbedrijf Janssen uit Leiden is nu de vierde die volgens deze methode wordt beoordeeld. Eerder gebeurde dat bij de vaccins van Pfizer en BioNtech, Moderna en AstraZeneca. Dat de beoordeling nu zo snel en toch zorgvuldig gebeurt, is grote winst voor de gezondheid van ons allen. Laten we ervoor zorgen dat deze rolling review-methode in de toekomst vaker wordt toegepast, ook bij bijvoorbeeld nieuwe therapieën voor kanker. Voor sommige patiënten telt elke dag, dus het is de moeite waard om dit goed te onderzoeken.

Gerard Schouw van Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen