Philadelphia Zorg introduceert digitale collega Sophi

Een digitale collega met een gezicht, die kan praten en zelfs emoties toont. Per 1 maart introduceert Philadelphia de digital human Sophi. Ze gaat de ruim 7.500 medewerkers ondersteunen bij het werken met een nieuw roostersysteem. Ze kunnen aan Sophi allerlei vragen stellen over de functionaliteiten binnen genoemd systeem.

Sociale robots

In samenwerking met Deloitte Digital is Sophi ontwikkeld. In de komende periode wordt zij steeds intelligenter, waardoor ze in de toekomst ook over andere onderwerpen gesprekken kan voeren. Wie weet is het dan mogelijk dat Sophi kan worden ingezet bij bijvoorbeeld de ondersteuning van cliënten. Uit het onderzoek dat Philadelphia al ruim vier jaar doet met sociale robots [ https://www.philadelphia.nl/nieuws-details/philadelphia-door-inzet-sociale-robots-kunnen-clienten-zelfstandiger-leven] blijkt dat mensen met een verstandelijke beperking door de inzet van sociale robots zelfstandiger leven. Sommige mensen worden zo meer zelfredzaam, ervaren meer eigen regie en krijgen daardoor meer plezier in hun dagelijkse leven. Wellicht kan Sophi hier ook een betekenisvolle rol krijgen voor cliënten.

Sophi weet op de meeste vragen een antwoord

Na een ontwikkelingsperiode van een half jaar weet Sophi nu op de meeste vragen omtrent het roostersysteem een antwoord. Het doel van het werken met een digital human is het verminderen van de druk op de servicedesks van Philadelphia, die normaalgesproken de vragen binnenkrijgen. Deze desks blijven overigens beschikbaar voor de complexere vragen. Daarnaast wordt het plannen, ruilen en wijzigen van diensten gemakkelijker en overzichtelijker door de inzet van deze digitale collega.

Bredere inzetbaarheid wordt de volgende stap

Sophi kan door haar zelflerend vermogen in de toekomst antwoord geven op een toenemend aantal vragen. Philadelphia gaat haar de komende periode voeden met informatie over andere onderwerpen, zodat bredere inzetbaarheid mogelijk wordt. Zowel interne als externe toepassingen worden onderzocht en waar van toegevoegde waarde wordt Sophi gefaseerd ingevoerd.

Door efficiënt werken ontstaat meer tijd voor de zorg

Met de invoering van Sophi zet Philadelphia een belangrijke stap op weg naar een zo efficiënt en effectief mogelijke organisatie. Hierdoor kunnen medewerkers de beschikbare tijd zoveel mogelijk besteden aan de mensen die zij ondersteunen.

