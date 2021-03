Op afstand je baby in de gaten houden met thuismonitoring

Opname in ziekenhuis niet meer noodzakelijk

Iedere dag thuis de baby in je buik in de gaten houden met een mobiele CTG-scan en bloeddrukmeting. Voor zwangeren met een medische indicatie die onder controle zijn bij Geboortecentrum IJsselland is dit sinds kort mogelijk.

Sense4Baby



Door de inzet van Sense4Baby mobiele CTG-apparatuur, een bloeddrukmeter en een tablet, geleverd door ICT Healthcare Technology Solutions (HCTS), is het mogelijk om gewoon thuis te blijven en toch de dagelijkse controles van moeder en baby te doen.

Een groot voordeel voor zwangeren met een verhoogd risico, die anders opgenomen moeten worden, of bijna dagelijks naar het ziekenhuis moeten komen voor een hartfilmpje van de baby en/of het meten van de bloeddruk.



Kim Jansen is zwanger van haar eerste kindje en haar baby heeft een groeiachterstand. Ze is ontzettend blij met deze mogelijkheid: ‘Ik hoef nu niet meer elke dag naar het ziekenhuis, maar kan thuis alle metingen doen en heb op afstand contact met de verloskundige van het Geboortecentrum. Dat geeft me veel rust, wat weer ten goede komt aan de groei van mijn kindje.’

Zorg buiten de muren van het ziekenhuis

Gynaecoloog Frans Lim is initiatiefnemer van deze vorm van zorg buiten de muren van het ziekenhuis: ‘Soms moeten zwangeren bij een groeivertraging van het kindje, hoge bloeddruk van de moeder of bij het vroegtijdig breken van de vliezen, langdurig opgenomen worden in het ziekenhuis.

Thuismonitoring biedt nu de mogelijkheid dat de moeder, na een korte opname van een dag, weer naar huis kan om thuis dagelijks zelf de CTG-scan van de baby aan te sluiten en de bloeddruk te meten. Zwangeren hoeven dan maar één keer in de week naar het ziekenhuis te komen voor bijvoorbeeld bloedonderzoek en een echo van de baby. We zijn heel blij dat we deze zorg aan onze zwangeren kunnen bieden.’



Naast thuismonitoring ook BeterDichtbij



De Coronacrisis heeft er mede voor gezorgd dat er naar oplossingen gezocht werd om zorg op afstand te verlenen. Thuismonitoring van zwangeren met een verhoogd risico sluit daarom heel goed aan.

Naast deze nieuwe manier van zorg voor zwangeren, is BeterDichtbij geïntroduceerd. Hiermee is veilig videobellen met patiënten mogelijk en kunnen patiënten (niet spoedeisende) vragen stellen via de app. Voor de begeleiding van al onze zwangeren gebruiken wij deze app om enkele dagen voor hun reguliere controle de benodigde informatie te sturen, zodat zij steeds goed voorbereid naar het consult kunnen komen.

Bron: IJsselland Ziekenhuis