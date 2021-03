Geaccrediteerde e-learning Kinderfonds FCC Symposium vanaf nu te volgen

De geaccrediteerde e- learning van het Kinderfonds Symposium over Family Centered Care is vanaf vandaag beschikbaar. De e- learning is gratis toegankelijk van 4 maart tot 1 juli 2021. Deze digitale scholing is opgezet door het Ronald McDonald Kinderfonds voor gespecialiseerde verpleegkundigen en andere zorgprofessionals, die werken met kinderen.

Deze gratis e-learning is de on demand versie van het digitale Kinderfonds Symposium dat op 11 december 2020 werd georganiseerd. In eigen tijd en tempo zijn de basismodule en breakouts, vol inspirerende inzichten en praktische handvatten, te volgen.

Accreditatie

Accreditatie van 4 punten is verleend door Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register?Zorgprofessionals?en door Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). Om in aanmerking te komen voor de accreditatiepunten moet een deelnemer de toetsvragen in de e-learning succesvol voltooien voor 1 juli 2021.

Family Centered Care

Het thema van de e-learning is Family Centered Care: samen naar de toekomst. Sprekers zoals kinderarts-intensivist Piet Leroy, gezondheidscommunicatie-expert Nanon Labrie en CEO van het?Patient- en Family?Centered?Care Instituut (IPFCC) Beverly Johnson kijken naar inspirerende ontwikkelingen in Family Centered Care.

Ook ervaringsdeskundigen, een ouder en kind, delen hun bevindingen. Het jaarlijkse Kinderfonds Symposium is een initiatief van het Ronald McDonald Kinderfonds. Het werd eind 2020 voor de vijfde keer georganiseerd. In verband met de coronamaatregelen was het een digitaal, live en interactief symposium.

Aanmelden voor de e- learning kan via ? https://kinderfondssymposium.nl/

Bron: ANP Pers Support