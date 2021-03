Henk Oosterhof: “Bespreek de overgang, het kan je veel leed besparen”

In een bijlage van De Telegraaf heeft DMS-gynaecloog Henk Oosterhof een bijdragen mogen leveren aan het onderwerp: “De Overgang”. Tijdens de overgang verandert het vrouwenlichaam waardoor een reeks aan klachten kan ontstaan. Henk Oosterhof is al 20 jaar gynaecoloog en oprichter van Werk in de Overgang. In Nederland worden veel vrouwen niet serieus genomen. Of erger, er wordt zelfs lacherig gedaan over overgangsklachten.

Ruim 1/3 van het arbeidsverzuim bij vrouwen van 45-55 is te wijten is aan de overgang

Oosterhof vindt dat we de overgang serieuzer moeten nemen. Hij heeft zich gespecialiseerd in overgangsklachten op het werk: “Uit mijn onderzoek bleek dat ruim een derde van het arbeidsverzuim door vrouwen in de leeftijd van 45-55 te wijten is aan de overgang. Dat is een enorme groep werkende vrouwen die we hard nodig hebben. Door de overgang te bespreken en je leven en werk net anders in te richten gaat de kwaliteit van leven enorm vooruit.”

Maak de overgang Bespreekbaarheid

Oosterhof: “In sommige culturen is er veel respect voor de ouder wordende, wijze vrouw. Daar kunnen we veel van leren. Vrouwen in de overgang zijn in de bloei van hun leven en we hebben er als maatschappij belang bij dat we de overgang normaliseren.”

Hormoontherapie kan de kans op bepaalde kankers en hart- en vaatziekten verkleinen

Gelukkig zijn er goede behandelingen. Veel mensen denken dat hormoontherapie de kans op borstkanker vergroot, maar dat beeld klopt niet. Sterker nog: de therapie kan zelfs de kans op bepaalde kankers en hart- en vaatziekten verkleinen. Lees het gehele verhaal op planethealth.nl