Jordi krijgt in coronatijd baan aangeboden bij supermarkt

Harderwijk/Amersfoort – Door zelf initiatief te nemen is het Jordi den Daas gelukt zelf een baan te vinden. Een bijzondere prestatie in coronatijd. Hij maakte winkelkarren schoon bij een Jumbo-filiaal in Harderwijk. Dat viel op. Een kop koffie met de afdelingschef en Jordi werd van klant medewerker.



Bob van Brugggen: ‘Het is mooi om te zien hoe Jordi omgaat met mensen en hoe hij in het leven staat. Daar wilde ik iets mee. Daarom heb ik Jordi gevraagd bij ons in de winkel te komen werken. Samen met onze HR-adviseur hebben we het officieel gemaakt.’



Koffie

Jordi maakte op eigen initiatief de karren schoon. Afdelingschef Van Bruggen vroeg hem om even mee naar achteren te gaan. Jordi schrok eerst, maar Bob stelde hem gerust en wilde een kopje koffie met hem drinken. Jordi is al jarenlang klant in de winkel. Hij is altijd vrolijk en opgewekt en brengt een hoop sfeer in de winkel.



Nu gaat Jordi twee dagen per week met veel plezier naar zijn werk. ‘Bob vertelde me dat ik hem vrolijk maak als ik aan het werk ben. De karren vind ik het leukst. Dan maak ik een praatje met alle klanten en krijgen ze van mij een schone winkelkar mee.’



Oortje in

Niet iedereen reageert even leuk als Jordi een praatje maakt. Een groep scholieren zorgde voor onrust bij Jordi. Hij wist er nog niet goed mee om te gaan. ‘Ik heb het met Bob besproken en nu kan ik er beter mee omgaan’, vertelt Jordi. ‘En ik heb net als alle andere collega’s nu een oortje in’.



Al fietsende op de Havenkade, tegen het verkeer in, kwam ik Jordi den Daas tegen. Inmiddels vijf jaar geleden, vertelt Martin Schuhmacher, begeleider bij ’s Heeren Loo ‘Ik herkende de goedlachse Jordi direct. Dat geldt trouwens voor veel mensen in de wijk. Niet zo gek dus dat juist zijn ontwapenende glimlach hem een baan oplevert bij Jumbo in Drielanden. Wat juist nu tijdens corona voor veel mensen juist lastig is.’



Zowel Martin als de jobcoach zijn betrokken bij het werk van Jordi in de supermarkt. Martin: ‘Soms helpen we Bob bij het structuur brengen in zijn contact en plannen met Jordi en op andere momenten zijn we er voor Jordi. Zo helpen we hen samen verder.’



Dolfinarium

Jordi werkt ook nog steeds bij het Dolfinarium, een dagbesteding van ’s Heeren Loo. Hij heeft daar echt bijgedragen aan het succes van ons werk in het Dolfinarium. Martin: ‘Niet iedereen in het park wist direct hoe je moet omgaan met iemand met een verstandelijke beperking. Dan helpt het als een mensenmens zoals Jordi makkelijk contact maakt met de andere medewerkers.’



Martin: ‘In de vijf jaar dat we hier nu werken hebben we samen iets moois opgebouwd. We verzorgen de lunch in het bedrijfsrestaurant, maar er zijn ook cliënten die meewerken in de winkel of in het groenonderhoud. Het is mooi om te zien hoe sommige medewerkers van het Dolfinarium het in zich hebben om een cliënt als collega te begeleiden bij zijn werk. Je ziet beiden dan opbloeien.’



De mensen die bij de dagbesteding werken, hebben allemaal een andere verstandelijke beperking en een andere ondersteuningsvraag. Jordi heeft op zijn zeventiende een ernstig auto-ongeluk gehad, waarbij hij hersenletsel opliep. Hij heeft een zware tijd achter de rug. ‘Ik vind het prachtig om te zien dat Jordi in de 18 jaar na het ongeluk zo veel heeft bereikt en overwonnen. Deze mooie baan gun ik hem zo en ook een leuke vriendin trouwens, overdag heeft hij veel aanspraak, maar ’s avonds thuis voelt hij zich wel alleen’, aldus Martin.

Foto ‘s Heeren Loo: op de foto Jordi den Daas en Martin Schuhmacher

Bron: ‘s Heeren Loo