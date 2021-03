‘Juist met games kun je sport en bewegen stimuleren’

In 2020 werd er 50% meer gegamed in vergelijking met het jaar daarvoor. Uit meerdere nieuwsberichten bleek onlnags dat ouders zich steeds meer zorgen maken om het gamegedrag van hun kinderen. Hoewel het zeker goed is om scherp te zijn op het gamegedrag van kinderen en te allen tijde het verslavingsrisico zo klein mogelijk te houden, kan gamen juist ook een mogelijkheid zijn om sport en bewegen te stimuleren. Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van exergames, waarbij je moet bewegen om een spel goed te kunnen uitvoeren, maar ook bij games waarbij vooral gezeten wordt is er een mogelijkheid kinderen juist aan het bewegen te krijgen. Zo wordt er op verschillende locaties in Nederland de mogelijkheid geboden om op locatie te komen gamen en daarnaast kunnen kinderen daar fysiek de games naspelen. Dit blijkt een groot succes.

Daarnaast krijgen de kinderen voorlichting dat een gezond leefpatroon met gezonde voeding en voldoende beweging essentieel is als ze goed willen zijn in gamen. Zo geef je een kind de mogelijkheid om het te laten doen wat zo leuk gevonden wordt, maar in een omgeving waar bewegen wordt gestimuleerd.

Herman IJzerman is Specialist Topsport Topics bij Kenniscentrum Sport & Bewegen