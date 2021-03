Roche integreert de Accu-Chek Insight insulinepomp in het automatische insulinetoedieningssysteem (AID) van Diabeloop

De Accu-Chek Insight insulinepomp van Roche Diabetes Care zal de eerste pomp zijn met een voorgevulde ampul die in loopmodus kan worden gebruikt.

Als onderdeel van DBLG1 systeem van Diabeloop zal de Accu-Chek Insight insulinepomp mensen met diabetes in staat stellen hun diabetes beter te beheren en hun tijd binnen het bereik te verbeteren.

Roche heeft vandaag aangekondigd dat de Accu-Chek Insight insulinepomp automatische insulinetoediening (AID) zal ondersteunen door samen te werken met Diabeloop, een Frans MedTech-bedrijf dat baanbrekend is op het gebied van therapeutische kunstmatige intelligentie. Mensen met diabetes zullen de mogelijkheid hebben om de Accu-Chek Insight insulinepomp, met zijn voorgevulde insuline ampul en de mogelijkheid voor een kleine basaal afgifte, te gebruiken in een hybride closed-loopsysteem. Door de insulinepomptechnologie vooruit te helpen, omarmt Roche zijn visie om te innoveren en mensen met diabetes te helpen, zodat ze minder aan hun diabetes en bijbehorende routines denken en hen te ontzorgen.



De Accu-Chek Insight insulinepomp wordt onderdeel van DBLG1 systeem van Diabeloop. Binnen dit CE-gemarkeerde systeem zal het worden aangesloten op een continu glucosemonitoringsysteem en DBLG1 – Diabeloop’s zelflerende algoritme dat beschikbaar is via een speciale handset. Dit algoritme analyseert realtime gegevens en beslist of de insulinetoediening moet worden stopgezet, de basale toedieningssnelheid moet worden aangepast of zelfs een automatische correctiebolus moet worden toegediend als dat nodig is1.

“De diabetesbehandeling is complex en persoonlijk en het bereiken van therapiedoelen is een voortdurende uitdaging. De integratie van de Accu-Chek Insight insulinepomp in een AID-systeem creëert nieuwe mogelijkheden om de last van constante aanpassing van de insulinedosis voor mensen met diabetes te verminderen,” aldus Henrique Zorn, General Manager van Roche Diabetes Care Nederland. “Door samen te werken met Diabeloop, helpen we mensen met diabetes meer uit het leven te halen door hen dag en nacht automatisch te voorzien in hun persoonlijke insulinebehoefte. Bij Roche zijn we van mening dat hoe persoonlijker de therapie is, hoe beter de resultaten zullen zijn.”

Met zijn slanke ontwerp, intuïtieve gebruikersbegeleiding en voorgevulde ampul is de Accu-Chek Insight-insulinepomp sinds 2014 een metgezel voor mensen met diabetes. Vanaf begin 2021 zullen mensen met diabetes in Nederland, Duitsland, Italië, Spanje en Zwitserland, de Accu-Chek Insight insulinepomp als hybride closed-loop kunnen gebruiken. De uitrol in de eerste landen in Europa markeert Roche’s eerste stap op het gebied van automatische insulinetoediening, wat een mijlpaal is binnen de strategie van geïntegreerd Personalised Diabetes Management (iPDM).

“Samen met Roche willen we mensen met diabetes een nieuwe mogelijkheid bieden in hun insulinepomptherapie”, aldus Marc Julien, co-CEO van Diabeloop. “Door de integratie van de Accu-Chek Insight insulinepomp in ons DBLG1 systeem kan Diabeloop onze veilige en gepersonaliseerde oplossing voor geautomatiseerd diabetesmanagement aanbieden aan meer mensen met diabetes in heel Europa.”





Over hybride closed-loop systemen

Hybride closed-loop systemen bestaan uit een continue glucosemonitor, een insulinepomp en een algoritme dat glucosemetingen in realtime analyseert. Elke vijf minuten wordt een glucosewaarde verzonden naar DBLG1 dat het algoritme host dat de insulinetoediening automatisch berekent en aanpast. De benodigde doses insuline worden bepaald, rekening houdend met de fysiologie van mensen, de totale dagelijkse dosis insuline en maaltijdinformatie. De systemen worden als “hybride” beschouwd omdat gebruikers maaltijdinnames moeten aangeven en de bolusdoses moeten invoeren om de maaltijden te dekken. Het systeem automatiseert continu de toediening van basale insuline om de glucosespiegels binnen het streefbereik te houden. Sommige systemen zijn ook in staat om automatisch correctiebolussen toe te dienen, aangezien deze nodig zijn om de glucosewaarden weer binnen het streefbereik te brengen.

Bron: Roche