50 nieuwe genen ontdekt voor oogkleur

Oogkleur wordt bepaald door 61 genen, waarvan 50 nog onbekend waren. Dat blijkt uit de grootse genetische oogkleurstudie tot nu toe onder leiding van het Erasmus MC en King’s College Londen, die is gepubliceerd in Science Advances. Zij analyseerden 195.000 mensen uit Europa en Azië.

Oogziekte

Het team ontdekte ook dat de verschillende tinten bruin die voorkomen in Azië, genetisch vergelijkbaar zijn met de tinten donkerbruin tot lichtblauw bij Europeanen. De bevindingen kunnen helpen om oogziekte waarbij oogkleur een rol speelt, zoals pigmentair glaucoom en oculair albinisme, beter te begrijpen.

De studie bouwt voort op eerder onderzoek waarin minder dan een dozijn genen voor oogkleur werden geïdentificeerd. Sommige wetenschappers hadden echter gespeculeerd dat er meer oogkleur-genen moesten zijn, maar ze konden tot dusver niet worden gevonden. Vroeger werd gedacht dat slechts één of twee genen de menselijke oogkleur bepalen, waarbij bruine ogen dominant waren over blauwe ogen.

Genetische kennis

Co-hoofdauteur prof. dr. Manfred Kayser van het Erasmus MC is enthousiast over de resultaten: ‘Deze studie geeft ons de genetische kennis die nodig is om oogkleur beter te voorspellen op basis van DNA. Dit wordt al gedaan in de antropologische wetenschappen en forensische praktijk, maar de nauwkeurigheid voor andere kleuren dan blauw en bruin was tot nu beperkt.’

Co-hoofdauteur dr. Pirro Hysi van het King’s College London ziet nog andere relevanties: ‘Deze bevindingen brengen ons een grote stap dichterbij het begrijpen van de genetica achter een van de opvallendste kenmerken van het menselijk gezicht: oogkleur, een kenmerk dat mensen al generaties fascineert. Ook helpt het ons ziekten waarvan we weten dat ze verbonden zijn met specifieke oogkleuren te begrijpen.’



Bron: Erasmus MC