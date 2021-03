Vaker en langer verzuim tijdens tweede golf

Somberheid door lockdown beïnvloedt herstel

Tijdens de tweede golf is er sprake van vaker en langer verzuim door besmetting met het corona-virus. Was tijdens de eerste golf de helft van de door corona gevelde mensen na twee maanden weer volledig aan het werk. Nu in de huidige tweede golf duurt dat bijna drie maanden.

Somberheid en teleurstelling

Volgens Arbo Unie hebben mentale factoren zoals somberheid en teleurstelling door de vele beperkende corona maatregelen invloed op de veerkracht van mensen, die daardoor minder snel herstellen van hun corona besmetting. Op 11 maart 2020 erkende de Wereldgezondheidsorganisatie COVID-19 als pandemie, een reden voor Arbo Unie om nu, een jaar later, de balans op te maken.

Herstellen van corona is steeds minder alleen een fysieke onderneming, stelt bedrijfsarts Corné Roelen van Arbo Unie, tevens hoogleraar Verzuim en Werkfunctioneren. Uit recente cijfers van Arbo Unie blijkt dat mensen tijdens de tweede ziektegolf aanzienlijk meer tijd nodig hebben om te herstellen. In de eerste golf was de helft van de mensen die ziek waren gemeld door COVID-19 na 66 dagen weer volledig aan het werk. Tijdens de tweede golf werkt de helft van de mensen na 87 dagen nog steeds niet volledig.

Het verschil van bijna een maand langer herstel wijt Roelen aan de mentale gevolgen van de corona crisis: “Mensen zijn niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk moe van corona. Teleurstelling en somberheid door beperkende maatregelen hebben effect op de snelheid van het herstel en daarmee re-integratie. Een ander belangrijk verschil met de eerste golf is dat mensen nu veel geleidelijker hun werk opbouwen. In de eerste golf ging iets meer dan de helft van de mensen van de een op de andere dag weer volledig werken. Nu is dat nog geen kwart. Driekwart van de mensen bouwt het werk dus stapsgewijs op. Met de besmettelijkere varianten zijn werknemers veel voorzichtiger geworden met sociale activiteiten inclusief werk.”

Ook oog voor mentale klachten

Arbo Unie pleit ervoor om bij herstel van corona ook oog te hebben voor eventuele mentale klachten. Deze vragen om een andere aanpak bij het herstel. “Als er sprake is van lichamelijke vermoeidheid, dan is mijn advies om weer conditie op te bouwen. Wandelen en fietsen zijn goed, maar probeer ook intensief bewegen op te bouwen in frequentie en duur, bijvoorbeeld met een kort trainingsprogramma.

Bij geestelijke vermoeidheid is het van belang om de mentale energiebalans te herstellen, eventueel met hulp van een coach. Bouw de werkdag langzaam op in tijd en taken en check steeds hoe dat voelt. In een aantal gevallen zien we daarnaast ook dat er een combinatie van fysieke en mentale vermoeidheid is. Als mensen er dan zelf niet uitkomen, dan kan het nodig zijn om meerdere hulplijnen in te zetten om sneller op de been te zijn”, aldus bedrijfsarts Roelen van Arbo Unie.

Bron: Arbo Unie