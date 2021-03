Ook Nederland stopt met vaccinaties met AstraZeneca

Op basis van nieuwe informatie komt de Nederlandse Medicijnautoriteit CBG tot het advies om, uit voorzorg en in afwachting van nader onderzoek, het toedienen van het AstraZeneca-coronavaccin te pauzeren. Minister Hugo de Jonge (VWS) neemt het advies over. Vanuit het voorzorgsprincipe is besloten om de komende twee weken (tot en met zondag 28 maart) niet te prikken met AstraZeneca, zo meldt de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

GGD’en, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en branchevereniging Nederlandse GGZ zijn inmiddels door het RIVM geïnformeerd over het besluit. Afspraken voor vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin worden afgezegd. Mensen krijgen daarover bericht. De voorzorgsmaatregel heeft geen gevolgen voor geplande vaccinaties met de vaccins van BioNTech/Pfizer of Moderna.

Nieuwe meldingen

Directe aanleiding voor het advies van medicijnautoriteit CBG is nieuwe informatie die dit weekend beschikbaar is gekomen. Het gaat om andere klachten dan het beperkte aantal meldingen van trombose na vaccinatie, waarop het CBG zich voor dit weekeinde baseerde. Het CBG geeft aan dat in totaal zes nieuwe meldingen van mogelijke bijwerkingen zijn binnengekomen uit Denemarken en Noorwegen. Het gaat om ernstige, zeldzame verschijnselen van stolselvorming (trombose) én een verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) bij volwassenen onder de 50 jaar. In Nederland zijn momenteel geen soortgelijke gevallen bekend.

Nader onderzoek

Het CBG benadrukt dat er vooralsnog geen oorzakelijk verband is aangetoond tussen het vaccin en de meldingen uit Noorwegen en Denemarken. Het Europese geneesmiddelenbewakingscomité PRAC van het EMA doet op dit moment nader onderzoek.

Minister de Jonge: “Cruciaal is de vraag of het gaat om klachten ná vaccinatie, of dóór vaccinatie. Over de vaccins mag geen enkele twijfel bestaan. Ik vind het van groot belang dat de meldingen goed worden onderzocht. We moeten altijd het zekere voor het onzekere nemen, en daarom is het verstandig om nu uit voorzorg even op de pauzeknop te drukken. Ik vaar hierbij volledig op onze experts.”

Advies CBG

Het CBG adviseert mensen om direct contact op te nemen met een arts als de persoon na een prik met het AstraZeneca-coronavaccin na drie dagen weer ziekteverschijnselen krijgt met daarbij onverwachte en/of onbekende klachten, en/of grotere of kleinere blauwe vlekjes (puntbloedingen) in de huid.

Bron: Rijksoverheid