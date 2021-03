Flinke toename van hartstilstanden en hartschade door corona

COVID-19 heeft naast op de longen ook een grote invloed op het hart. Steeds meer mensen sterven buiten het ziekenhuis aan een hartstilstand en ook op de corona-afdelingen in ziekenhuizen sterven mensen aan hartfalen. Daarnaast heeft driekwart van de mensen die zijn genezen van corona last van aanhoudende hartafwijkingen. Dat blijkt uit diverse internationale studies.

Wereldwijd neemt het aantal hartstilstanden toe, vertelt Roelof Jansen van AEDVoordelig.nl. Vooral het aantal hartstilstanden buiten het ziekenhuis stijgt enorm. In New York City zijn in 2020 drie keer zo veel reanimaties geweest ten opzichte van dezelfde periode in 2019 [1]. Ook in Europa is deze trend waar te nemen. In Parijs is een verdubbeling van het aantal OHCA-incidenten (Outside Hospital Cardiac Arrest) tijdens de COVID-19 pandemie ten opzichte van het voorgaande jaar [2]. Deze stijging in Parijs gaat gepaard met een afname van de overlevingskans van een hartstilstand. Onderzoek in de regio van Lombardije in Italië toont ook een verband aan tussen COVID-19 en de toename van het aantal hartstilstanden [3]. Deze toename is het gevolg van meerdere factoren.

Situatie in Nederland

Zo is in Nederland het aantal mensen dat zich meldt met acute hartklachten bij de spoedeisende hulp gehalveerd [4]. Een van de oorzaken is dat patiënten bang zijn een besmetting met COVID-19 op te lopen in het ziekenhuis. Mensen blijven te lang rondlopen met ernstige hartklachten en dit kan fatale gevolgen hebben.

Responstijd

Een andere oorzaak is de toegenomen responstijd van de medische hulpdiensten. Uit hetzelfde onderzoek in de regio Lombardije is gebleken dat de aankomsttijd van de hulpdiensten met 3 minuten is verhoogd. De reactietijd was toegenomen van gemiddeld 12 minuten voor de pandemie tot 15 minuten sinds het begin van de pandemie. Bij een reanimatie binnen 6 minuten is de overlevingskans 50-70% en elke minuut later neemt de overlevingskans met 10% af [5]. Het is dus van groot belang dat de hulpdiensten zo spoedig mogelijk ter plaatse zijn.

Hart- en vaatziekten

Daarnaast gaat een besmetting met COVID-19 vaak gepaard met hart- en vaatziekten. Uit onderzoek blijkt dat 20-30% van de COVID-19-patiënten in het ziekenhuis hart- of vaatziekten heeft en dat 40% van de sterfgevallen wordt toegeschreven aan letsel aan het hart of bloedvaten[6]. Uit ander onderzoek blijkt ook dat 1 op de 3 mensen met COVID-19 een hart- of vaatziekte heeft [7]. Een belangrijke doodsoorzaak bij coronapatiënten is dus de Corona gerelateerde hartschade.

Aanhoudende hartafwijkingen

Ten slotte concludeerde een onderzoek dat 78% van de COVID-19-patiënten na genezing aanhoudende hartafwijkingen had en 60% myocarditis (ontsteking van de hartspier) [8]. Dit onderzoek werd gedaan onder 100 patiënten die geen of milde symptomen vertoonden tijdens de besmetting met een mediane leeftijd van 49 jaar. Tijdens het herstellen van een besmetting moet dus niet alleen rekening worden gehouden met letsel aan de longen, maar ook met hartletsel.

Meer vraag naar AED-apparatuur

Producenten en leveranciers van AED’s zoals ZOLL Benelux in Elst en AEDvoordelig in Nuenen merken de toename in vragen uit de markt. Roelof Janssen van AEDvoordelig: ”Juist dit jaar merken we dat mensen zich bewust worden van hun kwetsbaarheid en de afhankelijkheid van ambulancezorg. Bij een reanimatie telt iedere minuut. Dit jaar hebben we bijzonder veel aanvragen van particulieren ontvangen die samen met de straat een AED-project willen opzetten. Maar ook veel gemeenten en bedrijven zijn zich door de pandemie meer bewust van het belang van een dekkend AED-netwerk in de woon- en werkomgeving. We merken daarnaast dat het aantal reanimaties toeneemt. Zo hebben we dit jaar al zo’n 60% meer meldingen van reanimaties binnengekregen dan voor de pandemie”

