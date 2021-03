Insulinepomp met hybride closed-loop modus nu beschikbaar in Nederland

Mensen met diabetes in Nederland hebben nu de mogelijkheid om de Accu-Chek Insight insulinepomp te gebruiken met het geautomatiseerde insulinetoedieningssysteem (AID) van Diabeloop.

De Accu-Chek Insight insulinepomp van Roche is de eerste pomp met een voorgevulde ampul die in loop modus kan worden gebruikt.

De koppeling van de Accu-Chek Insight insulinepomp, die sinds 2014 een partner is voor mensen met diabetes, met het zelflerende DBLG1 algoritme en Dexcom G6 Continuous Glucose Monitoring (CGM) systeem, heeft tot doel diabetesmanagement te automatiseren en te personaliseren voor betere therapieresultaten en echte verlichting.



Voorgevulde insulineampul

Roche kondigt aan dat de Accu-Chek Insight insulinepomp nu in Nederland kan worden gebruikt met het geautomatiseerde insulinetoedieningssysteem (AID) van het Franse MedTech bedrijf Diabeloop. Mensen met diabetes type 1 hebben hiermee de mogelijkheid om een insulinepomp te gebruiken met een voorgevulde insulineampul om aan de individuele behoeften te voldoen in een hybride closed-loop systeem met CE-markering.

De nieuwe opzet is een eerste resultaat van het recentelijk partnerschap tussen Roche en Diabeloop, waardoor het gemak en de personalisatie van insulinepomptherapie mogelijk is, terwijl wordt bijgedragen aan een effectiever diabetesmanagement en betere therapieresultaten.



Kunstmatige intelligentie

Met behulp van kunstmatige intelligentie bootst het hybride closed-loop systeem van Diabeloop de pancreasfuncties na en maakt geautomatiseerde bloedglucoseregulatie mogelijk. Het kernelement is een uniek zelflerend algoritme, DBLG1, dat beschikbaar is via een speciale handset en nu via Bluetooth-technologie verbonden is met de Accu-Chek Insight insulinepomp en het Dexcom G6 Continuous Glucose Monitoring (CGM) systeem. Het Dexcom G6 CGM systeem gebruikt een kleine sensor en zender om realtime glucosewaarden draadloos te meten en naar de Diabeloop handset te verzenden*. Elke vijf minuten analyseert het DBLG1 algoritme de glucosespiegels van de patiënt en berekent automatisch de benodigde dosis insuline in real-time, rekening houdend met de individuele fysiologie, geschiedenis en gegevensinvoer voor maaltijden en fysieke activiteit.

Gemakkelijk en doelmatig

“De Accu-Chek Insight insulinepomp is ontworpen voor gemakkelijke en doelmatige insulinepomptherapie. De gebruikers waarderen het compacte en intuïtieve ontwerp, de mogelijkheid om een ??zeer lage basale dosering in te stellen en vooral de voorgevulde ampullen voor meer comfort ”, aldus Henrique Zorn, General Manager van Roche Diabetes Care Nederland. “Met de mogelijkheid om onze Accu-Chek Insight insulinepomp te verbinden met een hybride closed-loop systeem, zetten we een grote stap in de richting van de gepersonaliseerde behandeling van diabetes in Nederland.”

Onderzoeksgegevens tonen een significante verbetering van de bloedglucoseregulatie, een afname van het risico op hypo’s bij volwassenen met diabetes type 1 en meer tijd binnen het streefwaardenbereik met behulp van het AID-algoritme van Diabeloop1,2, dat positief geassocieerd wordt met gezondheid op lange termijn3. “Voor mensen met diabetes helpt het hybride closed-loop systeem de dagelijkse behandeling te vereenvoudigen door de constante belasting te verminderen die gepaard gaat met tientallen berekeningen en therapeutische beslissingen die moeten worden genomen om de bloedglucosespiegel dag en nacht onder controle te houden,” concludeerde Henrique Zorn.

De lancering van de innovatieve diabetesmanagementoplossing in de eerste landen in Europa en nu in Nederland is de eerste stap van Roche op het gebied van geautomatiseerde insulinetoediening (AID) en is een mijlpaal in haar strategie van geïntegreerd Personalised Diabetes Management (iPDM).

Bron: Roche