Dit is waarom de Jurema Preta de huidboom wordt genoemd

Mimosa hostilis is beter bekend onder de naam Jurema Preta. De boom wordt veel gebruikt tegen bronchitis, koorts, hoofdpijn en ontsteking. Het antioxiderende, ontstekingsremmende en antinociceptieve potentieel is al vaker door onderzoekers gemeld. Om bijvoorbeeld het orofaciale antinociceptieve effect van M. tenuiflora te beoordelen, werden ethanolextracten van M. tenuiflora (bladeren, twijgen, schors en wortels) onderworpen aan in vitro tests van antioxiderende activiteit. Maar bovenal is het een belangrijk ingrediënt voor middelen om wonden te behandelen.

Tenuiflora Mimosa is ook een synoniem van de Mimosa hostilis. Andere namen voor de boom zijn calumbi (Brazilië), tepezcohuite (México), carbonal, cabrera, jurema, black jurema en binho de jurema. Het is een meerjarige boom of struik die voorkomt in de noordoostelijke regio van Brazilië (Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, Bahia) Mexico (Oaxaca en de kust van Chiapas), El Salvador, Honduras, Panama, Colombia en Venezuela.



De varenachtige takken hebben bladeren die Mimosa-achtig zijn, fijn geveerd, groeiend tot 5 cm lang. Elk samengesteld blad bevat 15-33 paar felgroene blaadjes van 5-6 mm lang. De boom zelf groeit tot 8 m (26 voet) hoog en het kan 4-5 m (13-16 voet) hoog in minder dan 5 jaar bereiken. De witte geurende bloemen komen voor in los cilindrische aren van 4-8 cm lang. De schors van de boom is donkerbruin tot grijs. Het splitst zich in de lengte en de binnenkant is roodbruin. Het hout van de boom is donker roodbruin met een geel midden.



Een thee gemaakt van de bladeren en stengel worden in Zuid-Amerika gebruikt om tandpijn te behandelen. Maar ook voor de verlichting van hoest en bronchitis. Hiervoor wordt een waterextract (afkooksel) van de Mimosa t gedronken. Wetenschappelijk klinisch onderzoek hebben aangetoond dat de boom kan worden ingezet voor het effectief behandelen van veneuze beenzweren.



Waterige extracten van Mimosa worden veel gebruikt voor wondgenezing en de behandeling van brandwonden in Midden- en Zuid-Amerika.

Het is een boom die in Zuid – Amerika wordt gebruikt voor verschillende doeleinden. De boom groeit in het zuidoosten van Mexico, Midden-Amerika en het noordoosten van Brazilië, en wordt medicinaal gebruikt voor de genezing van de huid en behandeling van een ontsteking of infecties bij inheemse en plattelandsgemeenschappen. Hiervoor wordt een mimosa hostilis poeder gemaakt.

De boom wordt ook wel de ‘huidboom’ genoemd, omdat het meeste gebruik ervan verband houdt met de behandeling van huidaandoeningen. Door de Mimosa tenuiflora-schors te malen, produceren traditionele artsen in verschillende inheemse gemeenschappen infusies, balsems en zepen, speciaal ontworpen om de huid te helpen regenereren, maar ook om maagaandoeningen en schimmelinfecties te behandelen.