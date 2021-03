Internisten: vaccinatie hoog-risico patiënten belangrijke stap voorwaarts

De toename van het aantal besmettingen is geen verrassing. ‘De signalen vanuit collega-internisten in het land laten zien dat de situatie weliswaar nog stabiel is, maar met nu al ruim 2000 Covid-19 patiënten in de ziekenhuizen moeten we een forse toename van het aantal opnames echt zien te voorkomen’, aldus Robin Peeters, internist en voorzitter van de Nederlandse Internisten Vereniging. ‘Deze stabiele situatie nu wordt onder meer bewerkstelligd door goede spreiding van patiënten door het LCPS.’

Een groot deel van de kwetsbare mensen is nog niet gevaccineerd. ‘Deze week wordt een hele belangrijke stap gemaakt, nu gestart wordt met het vaccineren van een deel van onze hoog-risicopatiënten zoals patiënten met een nierziekte, een orgaantransplantatie of een afweerstoornis.’ Stap voor stap wordt zo voor een betere bescherming gezorgd en de kans op ziekenhuisopnames verkleind. ‘We hebben het nog onder controle, maar de druk neemt toe en in het ziekenhuis bereiden we ons voor op ergere scenario’s waar we niet naartoe willen. Zeker nu het einde echt in zicht is, moeten we dit met elkaar nog even volhouden en niet te snel versoepelingen doorvoeren. Het vaccineren van deze hoog-risicopatiënten is daarbij een hele belangrijke stap voorwaarts.’

Over de Nederlandse Internisten Vereniging en de internist



De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), is de wetenschappelijke vereniging voor internisten (in opleiding). De NIV is aanspreekpunt voor alle beroepsinhoudelijke en maatschappelijke aangelegenheden met betrekking tot het specialisme Interne Geneeskunde. Internisten zijn medisch-specialisten met de breedste medische kennis, die gecombineerd met specifieke specialistische expertise, patiënten met complexe problemen op holistische wijze diagnosticeren en behandelen. Zo bewaken zij de regie bij multidisciplinaire zorg.

Internisten staan op de SEH, verpleegafdelingen en intensive care om de Covid-19 zorg op te vangen.

Bron: NIV