Zorggroep Apeldoorn ontvangt bemoedigend cadeau van het jarige Jo Visser fonds

Jo Visser fonds viert haar 100-jarig jubileum als pionier in de zorg voor ouderen

Op vrijdagmiddag 26 maart zal Margje Mahler, directeur Zorg & Welzijn van Zorggroep Apeldoorn e.o., in Zonnehuis-Beekbergen een cadeau aan de zorg aangereikt krijgen door Danielle Swart, manager van het Jo Visser fonds. Het cadeau, een set gesprekskaarten, bevat uitleg en vragen om samen met ouderen het gesprek na de podcast TOEN & NU voort te zetten. Deze werden gemaakt ter ere van het 100-jarige bestaan van het Jo Visser fonds. De overhandiging is op de sterfdag van Jo Visser, oprichter van het gelijknamige fonds en oud-directrice van Zonnehuis-Beekbergen.

Met de podcast en de gesprekskaarten wil het Jo Visser fonds ouderen bemoedigen en inspireren tot waardevolle gesprekken. De podcast TOEN & NU is een eigentijdse vertaling van de brieven die Jo Visser begin vorige eeuw aan ouderen en zieken schreef om hen een hart onder de riem te steken. In de podcast vertellen ouderen over een ingrijpende gebeurtenis in hun leven, die hen uit balans bracht maar ook de kans gaf op een nieuwe koers met verrassende vergezichten. De gesprekskaarten worden uitgedeeld in de zes Zonnehuizen die destijds gesticht zijn door het Jo Visser fonds

Waardige zorg

Danielle Swart van het Jo Visser fonds: ‘ Jo Visser was het gezicht van nieuwe ontwikkelingen in de ouderenzorg. Met onderzoek, onderwijs en het organiseren van waardevolle ontmoetingen tussen jong en oud willen wij haar werk voorzetten. We zijn dan ook vereerd dat Margje Mahler het eerste cadeau in ontvangst neemt omdat zij, net zoals Jo Visser, haar stempel op waardige zorg voor kwetsbare ouderen drukt’.

De eerste vier TOEN & NU podcast afleveringen zijn vanaf heden voor iedereen te beluisteren op de gangbare podcast platforms en op de site van het Jo Visser fonds.

Foto: Jo Visser (witte schort) aan het werk in het Zonnehuis