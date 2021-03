Hr-dienstverlener USG People biedt medewerkers gratis sneltest aan

Vanaf vandaag biedt USG People Nederland directe medewerkers en flexwerkers kosteloos een sneltest aan. Zo wil het bedrijf bijdragen aan het creëren van een veilige werkomgeving. Medewerkers die corona gerelateerde klachten hebben of in contact zijn geweest met een corona-patiënt kunnen een afspraak maken op een testlocatie. USG People is een van de eerste hr-dienstverleners die medewerkers de mogelijkheid biedt zich gratis te laten testen.

USG People is het moederbedrijf van Unique, Start People, Secretary Plus en andere bedrijven die actief zijn op het gebied van arbeidsbemiddeling. Direct en indirect werken er dagelijks tienduizenden mensen voor USG People.

Testlocaties in heel Nederland

Om alle medewerkers een gratis sneltest te kunnen aanbieden, is USG People een samenwerking aangegaan met Tigra. Deze dienstverlener helpt werknemers gezond, vitaal en met plezier te kunnen werken. Voor de uitvoering van de testen werkt Tigra samen met spoedtest.nl en Medprevent (Arbodienst). Zo beschikken USG People en Tigra over testlocaties in heel Nederland.

Jessica van den Engel, Director People & Culture bij USG People: “Er werken duizenden mensen bij en via onze labels. Wij zien het als onze taak een serieuze bijdrage te leveren aan de gezondheid en vitaliteit van al deze werknemers. It’s your health that matters! Het zit in ons DNA om er voor de mensen te zijn. En dat gaat verder dan ze aan een baan helpen. We willen dat ze zich prettig voelen en plezier hebben in wat ze doen. Persoonlijke gezondheid en een gezonde werkomgeving zijn daar belangrijke onderdelen van.

Tigra heeft ons eerder geholpen met het maken van een e-learning kit over gezond thuiswerken. Door de nieuwe afspraken die wij met ze hebben gemaakt, kunnen we onze medewerkers vanaf nu een gratis sneltest aanbieden. We zijn blij dat we op deze manier kunnen bijdragen aan het creëren van een veilige werkomgeving en de gezondheid van onze medewerkers.”

Binnen 30 minuten een uitslag

Medewerkers kunnen een sneltest aanvragen wanneer ze klachten vertonen die passen bij het coronavirus. Ook als zij een melding hebben ontvangen via de CoronaMelder app kunnen ze een afspraak maken. Zij kunnen binnen 24 uur terecht bij één van de 60 sneltestlocaties in Nederland. De uitslag ontvangen ze binnen 30 minuten.

USG People is zelf niet betrokken bij de uitvoering van de sneltesten. Spoedtest.nl en Medprevent zijn verantwoordelijk voor de uitvoering, afwikkeling en communicatie met de werknemers. De werkgever wordt niet geïnformeerd over wie zich laat testen en de uitslagen.

Bron: ANP Pers Support