Niet-mobiele thuiswonenden vanaf volgende week thuis gevaccineerd van AstraZeneca-vaccin

Vanaf volgende week worden mensen die niet mobiel genoeg zijn om naar een vaccinatielocatie te komen thuis gevaccineerd. De huisarts vaccineert hen met het vaccin van AstraZeneca. De vaccins worden gefaseerd geleverd per provincie. Drenthe krijgt als eerste provincie extra vaccins voor deze doelgroep.

Ongeveer 70.000 mensen zijn in Nederland niet mobiel genoeg om, met of zonder hulp, naar een vaccinatielocatie te komen. Dit zijn bijvoorbeeld ouderen die niet naar een vaccinatielocatie kunnen worden vervoerd. Ook mensen uit de medisch hoog-risicogroep met een neurologische aandoening bij wie de ademhaling gecompromitteerd is, zoals mensen met ALS of de ziekte van Duchenne, worden thuis gevaccineerd.

De huisartsen in Drenthe krijgen eind deze week extra vaccins geleverd voor deze groep. Volgende week volgen leveringen aan de huisartsen in Noord-Holland, Overijssel, Groningen en Friesland. De niet-mobiele thuiswonenden in andere provincies zijn daarna aan de beurt, wanneer daarvoor weer voldoende vaccins zijn geleverd.

Grote levering AstraZeneca: meer vaccins naar noordelijke provincies

Door een grote levering van AstraZeneca kunnen alle huisartsen in Noord-Holland, Overijssel, Groningen en Friesland deze week hun bestellingen doorgeven. Zij gaan niet alleen de mensen uit de geboortejaren 1956 en 1957, mensen met een BMI Body Mass Index boven de 40 en met het syndroom van Down vaccineren, maar ook uit de geboortejaren 1958, 1959 en 1960. Ook de noordelijke provincies ontvangen extra vaccins om de niet-mobiele thuiswonenden te vaccineren. De huisartsen krijgen de vaccins voor deze groepen volgende week geleverd. Mensen worden door de huisarts zelf uitgenodigd voor de vaccinatie. De overige provincies krijgen nieuwe vaccins geleverd zodra er weer voldoende vaccin beschikbaar is.

Ziekenhuizen krijgen extra vaccins

In januari zijn 40.000 medewerkers in de directe COVID-zorg in ziekenhuizen gevaccineerd. Woensdag krijgen de ziekenhuizen opnieuw zo’n 39.500 vaccins geleverd. Deze vaccins zijn bestemd voor nog niet eerder gevaccineerde medewerkers betrokken bij directe COVID-zorg. Zij krijgen het vaccin van AstraZeneca. De vaccins worden woensdag aan 72 ziekenhuizen geleverd.

Planning vaccinatiecampagne

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bepaalt de volgorde waarin groepen worden gevaccineerd. Leidraad hiervoor zijn de adviezen die de Gezondheidsraad hierover heeft uitgebracht. De startdatum van de verschillende doelgroepen is afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins. Kijk voor de meest actuele volgorde van vaccineren op www.coronavaccinatie.nl.

Bron: RIVM